Xiaomi hint op telefoon met 108-megapixelcamera

Xiaomi heeft gehint op de komst van een telefoon met een camera die een maximale resolutie van 108 megapixel ondersteunt. Zulke camerasensors voor telefoons zijn er nu nog niet, al ondersteunen socs het al wel.

De maximale resolutie van die camera is 12.032x9024 pixels, goed voor in totaal 108,5 megapixel, vermeldt de teaser. De enige tekst die erbij staat, is 'see you later'. Volgens twitteraar Ice Universe gaat het om de komende Mi Mix 4, de opvolger van de Mix 3, die eind vorig jaar verscheen. Xiaomi experimenteert vaak met nieuwe technieken en componenten in zijn Mix-telefoons.

Andere details over de sensor zijn nog niet bekend. Zo is onbekend hoe groot de pixels en de sensor zouden zijn. Een dergelijke sensor kan informatie uit negen pixels samenvoegen tot één pixel voor een 12-megapixelfoto.

Xiaomi liet ook informatie zien over de 64-megapixelsensor die in een komende Redmi-telefoon zal zitten. Dat is een Samsung GW1. Die heeft pixels van 0,8 micrometer en een sensorgrootte van 1/1,7", even groot als bijvoorbeeld de IMX600-sensor uit de Huawei P20 Pro, die een resolutie van 40 megapixel heeft.

Qualcomm-socs ondersteunen al een tijdje hogere resoluties. Een midrange-soc als de Snapdragon 710 gaat bijvoorbeeld tot 192 megapixel. Als fabrikanten multiframe-ruisonderdrukking en zero shutter lag willen gebruiken, daalt de maximale resolutie tot 48 megapixel.