Samsung presenteert op een na grootste camerasensor voor smartphones tot nu toe

Samsung heeft de grootste camerasensor voor een smartphone tot nu toe gepresenteerd. De Isocell Bright HMX heeft een 1/1,33"-sensor met pixels van 0,8 micron groot, goed voor een resolutie van 108 megapixels. Hij komt in een telefoon van Xiaomi.

Fabrikant Xiaomi hintte vorige week al op de komst van de camerasensor voor smartphones en nu heeft Samsung details online gezet. Het gaat om een 1/1,33"-sensor, veel groter dan de 1/2"-sensor van veel huidige smartphones en ook groter dan de 1/1,75"-sensor van sommige Huawei-smartphones zoals de P30 Pro. De enige smartphone met een grotere camerasensor is de Nokia 808 Pureview uit 2012 met een 1/1,2"-sensor.

Samsung gebruikt de kleinste pixels die het tot nu toe heeft ontwikkeld, 0,8 micron. De software kan informatie uit vier naburige pixels combineren voor een 27-megapixelfoto, claimt Samsung. De fabrikant rept niet over een mogelijkheid om informatie uit negen pixels te combineren voor een 12-megapixelfoto. De videoresolutie is maximaal 6k, met 6016x3384 pixels. De 4:3-sensor heeft maximaal 12.032x9024 pixels.

De camerasensor gaat eind deze maand in massaproductie en komt vermoedelijk eerst in de smartphone van Xiaomi. Het gerucht ging eerder dat het daarbij gaat om de Mi Mix 3. Of en wanneer de sensor in andere smartphones zal komen, is vooralsnog onbekend. Samsung noemt specifiek Xiaomi als partner bij de ontwikkeling van de camerasensor, waardoor het voor de hand ligt dat de Bright HMX voorlopig alleen in toestellen van Xiaomi te vinden zal zijn.

Samsung presenteerde eerder dit jaar een 64-megapixelsensor voor telefoons, de GW1. Die verschijnt dit najaar vermoedelijk ook in smartphones. Veel telefoons van dit jaar, ook midrange-modellen, hebben de 1/2"-sensors van Samsung en Sony aan boord. Dat is een stap in sensorgrootte ten opzichte van de 1/2,3" of kleinere camerasensors in smartphones van de afgelopen jaren.