Xiaomi presenteert volgende week smartphone met vijf camera's achterop

Xiaomi presenteert volgende week de Mi CC9 Pro, een smartphone met vijf camera's aan de achterkant. De primaire camera heeft een 1/1,33"-sensor met 108 megapixels en er is ook een camera met telelens die '5x zoom' moet bieden.

Xiaomi presenteert de telefoon volgende week dinsdag, zo blijkt uit een bericht op Weibo. De functie van de overige camera's is nog onbekend. Het ligt voor de hand dat er naast de primaire camera en camera met telelens ook een camera met ultragroothoeklens op de achterkant zit. Xiaomi zet die dit jaar op veel telefoons. Daarnaast lijkt een van de camera's in grootte op de time-of-flightsensor, zoals die op diverse andere smartphone zit. Behalve de vijf camera's is op de achterkant ook een dubbele ledflitser zichtbaar. Er zijn verder geen details bekend van de telefoon.

De Chinese fabrikant kondigde al eerder de Mi Mix Alpha aan met 108Mp-camera. Daarbij gaat het om een concepttelefoon die wellicht in beperkte hoeveelheden eind dit jaar op de markt zal komen. Eerder bleek al uit code van de Gallery-app dat Xiaomi lijkt te werken aan vier verschillende modellen met de Samsung Bright HMX-camerasensor.

Het zou niet de eerste telefoon zijn met vijf camera's of meer achterop. De Nokia 9 Pureview van eerder dit jaar heeft vijf dezelfde camera's en daarnaast een tof-sensor. Xiaomi zou op het evenement volgende week ook een nieuwe smart-tv en smartwatch willen laten zien. Xiaomi richt zijn Mi CC-lijn op een jongere doelgroep dan zijn andere smartphones.