Xiaomi introduceert nieuw 'jeugdig' submerk Colorful & Creative

De Chinese elektronicagigant Xiaomi heeft een nieuw submerk geïntroduceerd. Met CC, voluit Colorful & Creative, wil het bedrijf vooral jongeren aanspreken. De eerste toestellen die onder de nieuwe merknaam verschijnen zijn waarschijnlijk de smartphones CC9 en CC9e.

Na Mi en Redmi is CC alweer het derde elektronicamerk van Xiaomi. De nieuwe smartphones zijn volgens GsmArena het eerste resultaat van de samenwerking tussen Xiaomi en Meitu, de smartphonefabrikant die vorig jaar door Xiaomi werd overgenomen. Achter het merk zit een team met de naam Chic & Cool 90, wat zou verwijzen naar het feit dat het team vooral is samengesteld uit mensen die in de jaren negentig zijn geboren.

Hoewel de CC9 en CC9e nog niet officieel zijn aangekondigd, zijn de voorbije dagen wel een aantal beelden online verschenen die er volgens GsmArena betrouwbaar uitzien. Daaruit blijkt dat de CC9e nogal wat gelijkenissen vertoont met de Mi 9.

De telefoon heeft naar verwachting een scherm van 6,39” met een notch in de vorm van een druppel, een hoofdcamera van 48 megapixel en een frontcamera van 32 megapixel. Verder zou het toestel voorzien zijn van een Snapdragon 712-soc en een accu van 4000mAh. Renders van de CC9 laten dan weer een smartphone zien met een flip-out camera, zoals bij de Asus Zenfone 6.