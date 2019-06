Raspberry Pi 4 met Cortex A72-quadcore, usb 3.0 en tot 4GB ram verschijnt

De Raspberry Pi-stichting heeft de Raspberry Pi 4 aangekondigd. Het computerboard is volgens de makers drie keer zo krachtig als zijn voorganger, en bevat onder andere usb 3.0, wifi-ac en gigabitethernet. Er verschijnen versies met 1GB, 2GB en 4GB ram.

De makers hebben met de Raspberry Pi 4 veel verbeterd ten opzichte van de voorgaande minicomputers. De Raspberry Pi-stichting claimt nu zelfs pc-achtige prestaties te kunnen bieden, met behoudt van de hackability van het computingboard.

De cpu is de BCM2711 van Broadcom. De Pi heeft daarmee een upgrade gekregen naar een 64bits quadcore met Cortex A72-cores met een kloksnelheid van 1,5GHz. Ten opzichte van de Cortex A53-quadcore op 1,4GHz van de Raspberry Pi 3 B+ zouden de prestaties daarmee verdrievoudigd zijn.

De nieuwe telg in de Raspberry Pi-familie heeft verder dualband wifi-ac en bluetooth 5.0, en kan H.265-video decoden. Er zijn twee usb 3.0-poorten aanwezig, naast een tweetal usb 2.0-poorten. Nieuw is dat de computer twee monitoren aan kan sturen. Daarbij is er hardwarematige versnelling van 4k-weergave op 60fps aanwezig. De VideoCore VI-gpu ondersteunt OpenGL ES 3.

De layout van het bord en de afmetingen zijn zoveel mogelijk hetzelfde gebleven. Wel verloopt de voeding nu via usb-c, en is de enkele hdmi-connector van de Pi B+ vervangen door twee micro-hdmi-interfaces. De ethernetinterface is een gigabitexemplaar met volledige doorvoer die op dezelfde plek zit als bij de B+, voor compatibiliteit met de PoE Hat-accessoire.

Er verschijnen drie versies van de Raspberry Pi 4. De versie met 1GB ram kost 39,95 euro, die met 2GB ram 49,95 euro en die met 4GB 59,95 euro. De Pi 4 is geen vervanging voor bestaande boards; die blijven ook gewoon te koop.

Tegelijk met de nieuwe computer brengt de Raspberry Pi-stichting een update van de Raspbian-software uit. Deze is gebaseerd op de komende Debian 10 Buster-software en bevat onder andere een gewijzigde interface en de Chromium 74-browser.