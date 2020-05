Nieuwe 8GB-versie van Raspberry Pi 4 komt uit voor 85 euro

De Raspberry Pi-stichting brengt een nieuwe versie van zijn Raspberry Pi 4 uit, met meer geheugen. De 8GB-versie staat bij winkels voor ongeveer 85 euro en is een aanvulling op de eerdere modellen met 2GB en 4GB.

De stichting schrijft dat er al langer plannen waren voor een 8GB-versie van de Raspberry Pi 4. Zo gebruikt het ontwikkelbordje een BCM2711-chip, die maximaal 16GB aan lpddr4 kan adresseren. Vorig jaar, toen de Raspberry Pi 4 uitkwam, waren lpddr4-packages van 8GB echter nauwelijks beschikbaar. Micron heeft begin dit jaar zo'n package uitgebracht en die zit nu op het nieuwe bordje.

Omdat de nieuwe geheugenpackage een iets hogere piekspanning heeft, zijn er kleine aanpassingen gemaakt aan de stroomvoorzieningen op het Raspberry Pi 4-bordje. Vanwege de coronacrisis waren de daarvoor benodigde onderdelen moeilijk leverbaar en duurde het maken van de aanpassingen drie maanden. In alle andere opzichten is de 8GB-versie gelijk aan de eerdere uitvoeringen van de Raspberry Pi 4.

Het Raspbian-besturingssysteem gebruikt een 32bit kernel en 32bit userland. Het is mogelijk om al het geheugen te gebruiken, maar per proces kan maximaal 3GB worden toegewezen. Volgens de stichting is dat voor de meeste gebruikers geen beperking, omdat tabs in Chromium bijvoorbeeld ieder een eigen proces krijgen. Gebruikers die meer dan 3GB voor een enkel proces willen gebruiken, kunnen een alternatief 64bit-besturingssysteem installeren.

De adviesprijs is 75 dollar. Omgerekend met btw is dat ongeveer 82 euro. Nederlandse webshops bieden de 8GB-versie op het moment van schrijven aan voor prijzen tussen 80 en 90 euro. De versies met 4GB en 2GB ram kosten ongeveer 60 en 40 euro.