2GB-versie van Raspberry Pi 4 krijgt prijsverlaging van meer dan 20 procent

De Raspberry Pi 4 met 2GB geheugen kost nu evenveel als de versie met 1GB. Dat zegt de Raspberry Pi Foundation. De prijsverlaging is permanent en de 2GB-versie kost nu 35 in plaats van 45 dollar. Dat is een prijsverlaging van 22 procent.

De dalende prijzen voor geheugen stellen de stichting in staat om de 2GB-variant in prijs te verlagen, meldt de Raspberry Pi Foundation. De 4GB-variant blijft op dezelfde prijs van 55 dollar. Op de site van de stichting zijn nu alleen nog de 2GB- en 4GB-modellen verkrijgbaar, al zegt de stichting dat het 1GB-model in het assortiment blijft voor wie dat wil, en ook ondersteund blijft worden.

De prijs in Nederland lijkt uit te komen rond 40 euro en dat is inderdaad ongeveer evenveel als het 1GB-model kost. De prijs van de 2GB-variant is bij veel winkeliers drie weken geleden al verlaagd, blijkt uit data van de Pricewatch. Hij kostte lang rond 48 euro. De stichting zegt de prijsverlaging te laten samenvallen met het achtjarige bestaan. De eerste Pi kwam in 2012 uit.