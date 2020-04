Colombiaanse onderzoekers gaan Raspberry Pi-beademingsmachine testen

Een onderzoeksteam in Colombia gaat, in de strijd tegen het coronavirus, een beademingsmachine testen die werkt met een Raspberry Pi-computer. Het ontwerp is van een Amerikaan, en is gebaseerd op gemakkelijk vindbare onderdelen en de goedkope computer.

Volgens het Zuid-Amerikaanse onderzoeksteam is het lastig om in het land de 'traditionele' onderdelen voor beademingsapparatuur te vinden. Daarom is het ontwerp van de Amerikaan heel belangrijk voor Colombia, zo zeggen de onderzoekers tegen de BBC. Het apparaat wordt in een versnelde procedure getest in twee universiteiten in Bogota, de hoofdstad van Colombia. Eerst gaat de machine vijf dagen lang non-stop kunstmatige longen beademen. Daarna volgen dierproeven en beginnen als alles goed gaat, de eerste mensproeven eind mei. De massaproductie voor ziekenhuizen zou dan halverwege dit jaar kunnen starten.

Het ontwerp en idee van de beademingsmachine komen van Marco Mascorro, een robotingenieur in Californië. Hij heeft geen ervaring met medische apparatuur, maar zei het apparaat te maken omdat er veel vraag is naar beademingsmachines die patiënten met het coronavirus kunnen helpen. Veel medici gaven hun reactie op het ontwerp van Mascorro, die daarmee zijn ontwerp heeft verbeterd.

In zijn machine controleert de Raspberry Pi de luchtdruk, bestuurt het kleppen en reguleert het de beademingsondersteuning die de patiënt nodig heeft. De code van Mascorro is open source. Wat gemakkelijk vindbare onderdelen betreft, gebruikt het apparaat bijvoorbeeld kleppen die volgens de BBC eenvoudig kunnen worden gevonden bij auto- en loodgieterswinkels.