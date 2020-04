Raspberry Pi brengt cameramodule met verwisselbare objectieven uit

Raspberry Pi presenteert een nieuwe cameramodule voor zijn ontwikkelbordjes. De High Quality Camera heeft een Sony IMX477-sensor van het 1/2,3"-formaat en werkt met verwisselbare objectieven met de c-vatting. De module kost 50 dollar.

De gebruikte Sony-sensor is van het bsi-cmos-type en heeft een 12-megapixelresolutie. De pixels hebben afmetingen van 1,55x1,55 micron. De diagonaal van de sensor is 7,9mm. Gebruikers kunnen de module met de meegeleverde lintkabel van 200mm aansluiten op een Raspberry Pi. Dat werkt op alle varianten van de ontwikkelbordjes die een cameraconnector hebben. Vrijwel alle bordjes hebben dat, alleen sommige oude versies van de Pi Zero hebben dat niet.

Op de module zit een c-vatting, die ook gebruikt wordt voor beveiligingscamera's. Raspberry Pi wil via resellers twee objectieven aanbieden, met brandpuntsafstanden van 6mm en 16mm. Dat komt ongeveer overeen met 33mm en 88mm op een fullframecamera. Met adapters is het ook mogelijk om objectieven met een andere vatting op de module te zetten.

Raspberry Pi brengt de nieuwe cameramodule uit naast de bestaande goedkopere variant. De oude cameramodule heeft een Sony IMX219-sensor van het 1/4"-formaat en een ingebouwde lens. Het nieuwe model kost 50 dollar, de 6mm- en 16mm-objectieven krijgen prijzen van 15 en 50 dollar.