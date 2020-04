National Instruments brengt gratis versie van programmeersoftware LabVIEW uit

National Instruments heeft LabVIEW Community Edition uitgebracht. Dat is een gratis versie van de professionele grafische programmeeromgeving. De gratis variant bevat alle functionaliteit, maar is alleen voor thuisgebruik bedoeld.

LabVIEW is een ide waarmee software geschreven kan worden voor besturingssystemen als Windows, macOS en Linux en ook is de programmeeromgeving te gebruiken om fpga 's te programmeren. Tot nu toe was de software alleen tegen betaling te gebruiken, met LabVIEW Community Edition komt daar verandering in.

De gratis versie bevat dezelfde functionaliteit als de professionele versie. Ook krijgen gebruikers toegang tot de LabVIEW NGX Web Module. Ook bevat het pakket een nieuwe LINX-toolkit om gemaakte applicaties te gebruiken met makerboards zoals die van Arduino, Raspberry Pi en BeagleBoards.

Het verschil met de betaalde versies is dat de Community Edition niet voor commerciële projecten mag worden gebruikt. LabVIEW wordt volgens de makers ingezet door tal van grote bedrijven en instanties, waaronder SpaceX en CERN.