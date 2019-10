Arduino werkt aan pro-versie van ide-programmeersoftware

Arduino werkt aan een nieuwe versie van zijn ide-software. De nieuwe ontwikkelingsomgeving gaat Arduino Pro IDE heten. Een alpha-versie van de software is te downloaden op de website van Arduino.

De ide -software van Arduino wordt gebruikt voor het schrijven van code voor Arduino-hardware. Met plug-ins kan ook code voor andere boards geschreven worden. Arduino belooft met de nieuwe Pro IDE-software een modernere ontwikkelingsomgeving. Ook bevat de software een nieuwe board manager waarmee gebruikers aangesloten apparaten kunnen beheren. Een library manager zorgt ervoor dat gebruikers geïnstalleerde 'bibliotheken' kunnen beheren. Deze bibliotheken zijn bestanden die in C of C++ zijn geschreven en extra functionaliteit toevoegen aan de ide-software.

De nieuwe software heeft ook verschillende modi; een dual mode, een klassieke modus die identiek is aan de originele ide-omgeving en een pro-modus die bestandssystemen kan weergeven. Ook heeft de Pro IDE-software basic auto completion, een functie die overigens alleen werkt voor targets met Arm-hardware. Verder heeft de software git-integratie en een ingebouwde donkere modus.

In de toekomst zal Arduino functies als schetssynchronisatie voor de Arduino Create Editor toevoegen. Ook krijgt de software nog een debugger en wordt de software volledig open voor plug-ins van derde partijen. Ook wordt later nog ondersteuning voor programmeertalen anders dan C++ toegevoegd. De Arduino Pro IDE-software is gebaseerd op Arduino CLI, die alle functies van Arduino biedt. De front-end van het programma is gebaseerd op het Eclipse Theia-platform.

Een alpha-versie van Arduino Pro IDE is te downloaden op de website van Arduino. De software is beschikbaar voor Windows, macOS en Linux. Het bedrijf roept gebruikers op om de nieuwe software 'tot zijn breekpunt' te testen en suggesties te doen aan het ontwikkelteam. Arduino meldt daarnaast dat de klassieke versie van Arduino IDE 'voor altijd' beschikbaar zal blijven.