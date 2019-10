Hackers hadden toegang tot Finse server van NordVPN

NordVPN is gehackt. Aanvallers wisten een Finse server van het bedrijf binnen te dringen en konden daardoor in theorie een man-in-the-middle-aanval uitvoeren. Inmiddels is het lek opgelost, zegt het bedrijf.

Er gingen maandag al langer geruchten rond over een mogelijke hack nadat privésleutels van verbindingen waren uitgelekt. NordVPN bevestigt de inbraak nu aan Techcrunch. "Eén van de datacentra in Finland waar we onze servers huren is ongeautoriseerd betreden", zegt een woordvoerder van het bedrijf tegen de site. Inmiddels heeft het ook zelf melding gemaakt. Het bedrijf zegt nog verder forensisch onderzoek te doen naar het voorval.

De aanvallers wisten op de server binnen te komen door een zwakheid in een remote management-systeem uit te buiten. Die zwakheid zou nog in het systeem zitten door toedoen van het datacentrum. NordVPN zegt dat het daar zelf niet van op de hoogte was. Het bedrijf wil niet zeggen om welk datacentrum het ging. Door binnen te dringen op de server kon een aanvaller in theorie een man-in-the-middle-aanval opzetten. NordVPN zegt niet of dat ook gebeurd is. De tls-privésleutel, die inmiddels is verlopen, kon volgens NordVPN niet worden gebruikt om verkeer naar andere servers te ontsleutelen.

De aanvallers braken in maart 2018 op de server in. De server zelf was sinds 31 januari van dat jaar actief. Op 20 maart zou de kwetsbaarheid zijn gepatcht door de serverprovider, waardoor uitbuiting niet meer mogelijk was. Het bedrijf merkte het lek 'een paar maanden geleden' op, maar komt daar nu pas mee naar buiten, omdat het bedrijf 'honderd procent zeker wilde weten' dat alle andere infrastructuur veilig was.

Volgens NordVPN is er voor gebruikers weinig gevaar. Het bedrijf zegt dat er op de server geen logs aanwezig waren, en dat het bedrijf überhaupt niet aan logging doet. Ook zouden er geen wachtwoorden of gebruikersnamen zijn gestolen. Die worden bij het leggen van een verbinding niet meegezonden voor authenticatie, zegt het bedrijf.