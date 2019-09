Ook lek in Fortigate-vpn maakt netwerken Nederlandse bedrijven kwetsbaar

Wederom is een lek in vpn-software naar buiten gekomen, waarbij Nederlandse bedrijven kwetsbaar zijn voor aanvallen van buitenaf. Er is een patch beschikbaar, maar net als bij het lek in Pulse Secure blijkt dat veel bedrijven die niet hebben geïnstalleerd.

Dat blijkt uit onderzoek van het radioprogramma Reporter Radio, die zondagavond aandacht besteedt aan het lek. Volgens NOS gaat het om ongeveer 900 bedrijven en instellingen die gebruikmaken van de Fortigate-vpn en de patch niet hebben geïnstalleerd. Om welke bedrijven het precies gaat is overigens niet duidelijk, maar wel heeft het Nationaal Cyber Security Center in augustus al gewaarschuwd voor de kwetsbaarheid.

Specifiek gaat het om de kwetsbaarheden CVE-2018-13379, CVE-2018-13381 en CVE-2018-13384, die aanvallen beschrijven met kwaadaardige http-verzoeken en een buffer overflow via een ddos, waardoor een aanvaller ongeautoriseerde toegang tot het interne netwerk zou kunnen krijgen. Volgens het NCSC is er een exploit beschikbaar en is er een hoog risico op misbruik. Reporter Radio meent overigens dat er al misbruik van het lek wordt gemaakt. Welke bedrijven en instellingen in Nederland kwetsbaar zijn wil het radioprogramma niet bekendmaken, omdat er nog steeds risico's zijn vanwege de ongepatchte software.

Bedrijven zoals KLM en Shell bleken al kwetsbaar te zijn voor misbruik van hun vpn door ongepatchte software. Daarbij ging het om Pulse Secure. Bij dit lek gaan er geluiden dat Chinese staatshackers een exploit inzetten om toegang te krijgen tot de interne netwerken.