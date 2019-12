'Chinese staatshackers vielen internationaal bedrijf in Nederland aan'

Een Chinese hackersgroepering heeft jarenlang bedrijven en overheden weten te hacken, volgens Fox-IT. Het zou gaan om een hackersgroep waarvan lange tijd gedacht was dat die niet meer actief was. Volgens onderzoekers van Fox-IT is ook in Nederland zeker één bedrijf getroffen.

De hackersgroep werd ontdekt door het Nederlandse Fox-IT. Dat noemt de groep 'Operation Wocao', een scheldwoord dat één van de aanvallers in de groep gebruikte toen een van zijn servers offline werd gehaald. Zij wisten bedrijfsnetwerken binnen te dringen via backdoors die eerder op het netwerk werden geplaatst, en kon vpn-verbindingen overnemen. Dat was mogelijk doordat zij de software-tokens van de tweestapsverificatie op het geïnfecteerde apparaat zelf wisten te genereren. Eenmaal op het netwerk wisten de aanvallers keyloggers te installeren en zich door het netwerk heen te bewegen.

De hackersgroep trof bedrijven in verschillende sectoren. Fox-IT zag dat zij onder andere luchtvaart- en bouwbedrijven aanvielen, maar ook energiemaatschappijen, zorginstellingen, verzekeraars en transportbedrijven. Het ging om grote internationale organisaties, in landen als Brazilië, Frankrijk, Duitsland, Portugal, Spanje en het Verenigd Koninkrijk. Ook in China en de Verenigde Staten werden bedrijven aangevallen. "Ook in Nederland zijn ze gesignaleerd, bij Nederlandse vestigingen van buitenlandse ondernemingen", zegt onderzoeker Frank Groenewegen van Fox-IT tegen Tweakers. Het gaat om een hack op meerdere servers die in Nederland stonden. Groenewegen zegt niet welk bedrijf dat was, maar dat het 'te maken heeft met China's ambities in 2025'. Dat verwijst naar het Chinese 'Made in China 2025'-plan dat van het land een hi-tech-land moet maken dat niet alleen technologie voor buitenlandse bedrijven maakt, maar vooral ook zelf ontwikkelt.

Fox-IT zegt dat de groep mogelijk gelieerd is aan een andere hackersgroepering die in de beveiligingsindustrie bekend staat als APT20, ook wel th3bug of Violin Panda genoemd. Die was vooral tussen 2009 en 2014 actief. De groep viel toen met name universiteiten en zorginstellingen aan, maar had ook militaire doelwitten. De groep is de afgelopen jaren wat onder de radar gebleven, maar maakt volgens Fox-IT nu dus een comeback. Fox-IT weet met redelijke zekerheid te zeggen dat het gaat om een Chinese groepering. De onderzoekers vonden bijvoorbeeld een paar plaintext http-verbindingen waarin de Chinese taal in de browser was ingesteld. Ook vonden zij code die overlap vertoonde met code op een Chinees ontwikkelaarsblog, en werkten de aanvallers vooral op Aziatische werktijden.