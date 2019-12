Duitse veiligheidsdienst raadt gebruik 'wegwerpmobiel' aan bij bezoek aan China

De Duitse binnenlandse veiligheidsdienst raadt zijn landgenoten aan om bij een bezoek aan China een 'wegwerptelefoon' en -laptop te gebruiken, deze na het bezoek grondig op virussen te scannen of mogelijk zelfs te resetten of weg te gooien. Dit uit vrees voor spionage.

De binnenlandse veiligheidsdienst, in Duitsland de Bundesamt für Verfassungsschutz of BfV genoemd, stelt dat China "steeds zelfverzekerder en soms openlijk agressief is" als het gaat om zijn belangen behartigen. Dat schrijft het Duitse Handelsblatt op dinsdag. De krant heeft inzicht in een rapport over de situatie in China. Het advies zou gelden voor zowel zakelijke als toeristische reizen naar het land.

Verder wordt aangeraden om de hoeveelheid opgeslagen contacten op de apparaten te beperken tot het strikt noodzakelijke en moeten gegevens in visumaanvragen "zo abstract mogelijk, dus met weinig diepgang" ingevuld worden. Sinds halverwege dit jaar is volgens de dienst een nieuw formulier voor visumaanvragen van kracht. Daarin wordt bijvoorbeeld gevraagd naar huidige en eerdere werkzaamheden, wat doelgerichte spionage door China makkelijker zou maken.

Een voorbeeld van de agressieve houding die China zou aannemen als het gaat om gegevens verzamelen, is de app die het naar verluidt laat installeren op de telefoons van iedereen die de provincie Xinjiang betreedt. Uit onderzoek van meerdere media zou gebleken zijn dat de app onder andere berichten zoals sms'jes en data over contacten, de agenda, de locatie en de belgeschiedenis doorstuurt naar autoriteiten.

In Duitsland wordt momenteel gedebatteerd over of het Chinese Huawei apparatuur mag leveren voor het 5g-netwerk van het land. Dat heeft zijn voor- en tegenstanders. In Nederland ligt er sinds dit jaar een richtlijn voor telco's: in de kern van de netwerken mag geen apparatuur staan uit een land dat 'de intentie heeft een in Nederland aangeboden elektronisch communicatienetwerk of -dienst te misbruiken of uit te laten vallen'. Meer over het Nederlandse beleid staat in een achtergrondverhaal dat eerder deze maand gepubliceerd werd. In België wordt mogelijke wering van Huawei nog onderzocht.