Huawei brengt vouwbare Mate X binnen paar maanden naar Europa

Huawei brengt de vouwbare Mate X-smartphone voor eind maart uit in Europa. Dat zegt een topman in een interview. Ook zegt hij dat Huawei een volgende vouwbare smartphone presenteert in februari.

Het ligt voor de hand dat Huawei de Mate X gaat uitbrengen in Europa. Het nieuwere model heeft een Kirin 990-soc en komt in maart in China uit. Een release van het nieuwere model in Europa ligt daardoor ook voor de hand. De Mate X kwam vorige maand uit in China.

Behalve de Mate X komt Huawei op telecombeurs Mobile World Congress in Barcelona in februari volgend jaar ook met een nieuwe vouwbare smartphone, zegt topman Richard Yu in een interview met Frandroid. Daarover zijn nog geen details bekend.

De nieuwe modellen kunnen vooralsnog geen Google-diensten bevatten. Google heeft vanwege het handelsverbod van de Amerikaanse overheid geen toestemming om nieuwe telefoons van Huawei goed te keuren. De Mate 30 Pro kwam dit najaar in Duitsland, Zwitserland en Spanje uit zonder Google-apps.