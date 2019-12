Google voegt Stadia-ondersteuning toe aan Chromecast Ultra

Google heeft een update uitgebracht voor de Chromecast Ultra die Stadia-ondersteuning toevoegt. Daardoor zijn spelers niet langer afhankelijk van Chromecast Ultra's die in de doos van de Founder's Edition zitten.

Volgens Google maakt de update het mogelijk om met een aanvullende tv in huis te spelen. De Stadia-controller is nog steeds nodig om te kunnen gamen op een tv met de streamingdienst.

Google had de update al eerder beloofd. In de Founder's Edition van Stadia zit naast de controller een Chromecast Ultra waarmee het mogelijk is om games te spelen op een tv. De update voor bestaande Ultra's liet tot nu toe op zich wachten.

Het gaat om Cast-versie 1.42.180518, meldt Android Police. Die komt sinds woensdagavond Nederlandse tijd bij gebruikers binnen. Stadia kwam vorige maand uit. Tweakers heeft een review van Stadia gepubliceerd.