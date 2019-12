Dienst voor 'game-pc-in-de-cloud' Shadow komt naar Nederland

Cloudgamingdienst Shadow is vanaf donderdag beschikbaar in Nederland. Met de dienst kunnen gebruikers een pc in de cloud huren, waarna ze hun games naar hun smartphone of eigen pc kunnen streamen. De dienst werkt met alle pc-games en kost vanaf 15 euro per maand.

De Shadow-clouddienst kwam eerder al uit in België via Proximus en Frankrijk, Duitsland, het VK en de VS. Vanaf donderdag komt de dienst ook gedeeltelijk uit in Nederland: het goedkoopste abonnement kan vanaf donderdag besteld worden. Gebruikers kunnen dan 'binnen twee dagen' aan de slag met Shadow. Twee duurdere abonnementen volgen in april. Wel kunnen gebruikers zich al voor deze abonnementen inschrijven. Mensen die dat doen krijgen in april met voorrang toegang op basis van het 'first come, first serve'-principe

Met de dienst kunnen gebruikers een cloudcomputer huren voor een maandelijks bedrag. Vervolgens kunnen gebruikers eigen diensten als Steam installeren en hun eigen pc-games spelen. Dit kan onder andere gedaan worden op laptops, desktops, smartphones en tablets. Shadow gebruikt een gemiddelde bandbreedte van 5 tot 25Mbit/s. Een internetverbinding van minstens 15Mbit/s wordt aangeraden. De dienst maakt gebruik van een videostream die wordt gecomprimeerd met een h265-encoder.

Shadow introduceert drie verschillende abonnementen. Een Boost-abonnement biedt gebruikers de mogelijkheid om games in full-hd te spelen via de clouddienst. Met dit abonnement krijgen gebruikers toegang tot een pc met quadcore-cpu op 3,4GHz en 12GB ram. Shadow belooft gebruikers een GeForce GTX 1080 of een gelijkwaardige gpu. De pc in kwestie draait op Windows 10. Dit abonnement is volgens Shadow binnen twee dagen klaar voor gebruik in Nederland.

Vanaf april komt Shadow ook met Ultra- en Infinite-abonnementen voor respectievelijk 30 euro en 50 euro per maand. Eerstgenoemde krijgt een cpu met vier cores op 4GHz, 16GB ram en een RTX 2080 of gelijkwaardige gpu. Hiermee moeten gebruikers op een 4k-resolutie op 60fps kunnen gamen met ondersteuning voor RTX-implementaties van raytracing. Ook wordt maximaal 1080p op 144Hz ondersteund. De GTX 1080 uit het Boost-abonnement ondersteunt RTX in principe ook, maar hierover wordt verder niet gerept.

Met het infinite-abonnement krijgen gebruikers een processor met zes cores die draaien op 4GHz. Ook bevat de cloud-pc 32GB ram en een Titan RTX of een gelijkwaardige videokaart. Vermoedelijk krijgen gebruikers momenteel een Titan RTX-gpu, maar kan deze videokaart later worden omgewisseld voor een toekomstige gpu die soortgelijke prestaties biedt.

Shadow verschilt enigszins van Stadia. Die dienst van Google heeft een besloten ecosysteem: gebruikers moeten games specifiek voor Stadia aanschaffen, terwijl gebruikers van Shadow iedere pc-game kunnen spelen. Momenteel moeten gebruikers nog een maandelijks bedrag betalen om gebruik te maken van Stadia, maar begin volgend jaar komt Google met een gratis variant. Gebruikers moeten dan nog wel hun eigen games aanschaffen.

Diensten als Shadow zijn overigens ook niet geheel nieuw. Zo biedt LiquidSky een soortgelijke ervaring, hoewel dit momenteel alleen voor enterprise-gebruikers is. In de toekomst komt LiquidSky ook met een dienst voor gamers. Nvidia biedt met GeForce Now ook een soortgelijke dienst, waarmee gebruikers maandelijks betalen voor een remote desktop met Nvidia-gpu in de cloud. Gamers kunnen dan via Steam of soortgelijke diensten games spelen. Overigens werken niet alle pc-games met GeForce Now.