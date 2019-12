Opera brengt gamingbrowser uit voor macOS

Browserbouwer Opera heeft zijn gamingbrowser GX uitgebracht voor macOS. Met de browser kunnen gebruikers het gebruik van de processor, het geheugen en de internetverbinding limiteren om games niet in de weg te zitten.

Het gaat om een vroege testversie van de browser, meldt Opera. De Windows-versie kwam een half jaar geleden uit. In beide gevallen gaat het om early access-versies van de browser. Het is onbekend of en wanneer er een Linux-versie van de browser gaat uitkomen.

Via het GX Control-paneel kunnen gebruikers namelijk aangeven hoeveel processorkracht of ram de browser maximaal mag gebruiken, zodat de rest overblijft voor bijvoorbeeld een videospel. Daardoor kunnen spelers tijdens het gamen ook nog een webbrowser draaien. Ook is het mogelijk om te beperken hoeveel bandbreedte de browser gebruikt.

Naast de GX Control krijgt de browser Twitch-integratie mee. Gebruikers kunnen via de sidebar van de browser inloggen in Twitch en krijgen ook notificaties als een gevolgde streamer gaat streamen. De browser komt ook met een GX Corner, waar aan gaming gerelateerd nieuws en aanbiedingen worden gepresenteerd. Het uiterlijk van de browser is volgens Opera ook op gamers gericht, met 'door consoles geïnspireerde animaties en geluidseffecten'. Opera GX is te vinden op de site van de browserbouwer.