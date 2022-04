Opera brengt Crypto Browser uit voor iOS

Opera brengt zijn Crypto Browser ook uit voor iOS. Gebruikers hebben met de op Web3 gebaseerde browser directe toegang tot een cryptowallet. Eerder werd de browser al uitgebracht voor Windows, Mac en Android en nu is de spin-off van Opera ook via de App Store verkrijgbaar.

Gebruikers kunnen met de Crypto Browser via iPhones direct cryptovaluta verhandelen door de geïntegreerde wallet, zo laat Opera in een blogpost weten. De op Web3 gebaseerde browser vereist dus geen extensies of een extern programma om digitale valuta te verhandelen. De cryptowallet ondersteunt onder meer ethereum, bitcoin, celo, en nervos. Het bedrijf benadrukt dat de inhoud van alle op Ethereum Virtual Machine gebaseerde wallets overgezet kan worden naar de Crypto Browser. Hetzelfde geldt voor de andere versies van de browser, die eerder dit jaar als bètaversies werden uitgebracht.

Voor informatie over de huidige staat van de cryptomarkt kunnen gebruikers terecht in de Crypto Corner, een gespecialiseerde sidebar met informatie over digitale valuta. Verder is de Crypto Browser functioneel grotendeels identiek aan de standaard versie van Opera. Zo zijn de gratis vpn-service en de ingebouwde adblocker ook gewoon beschikbaar.