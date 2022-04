Opera brengt Web3-cryptobrowser uit voor Windows, Mac en Android

Het bedrijf achter webbrowser Opera heeft een Web3-browser aangekondigd met geïntegreerde cryptowallet, Crypto Browser Project. De bètaversie van de browser is beschikbaar voor Windows, macOS en Android. De browser verschilt functioneel weinig van de standaard Opera-browser.

De browser is gebaseerd op Web3, en maakt gebruik van Chromium, net als Opera zelf. De Crypto Browser Project heeft een startpagina, of 'Crypto Corner' waar gebruikers het laatste blockchainnieuws krijgen, alsook informatie over aanstaande airdrops, evenementen, nft's, educatieve content, podcasts, video's en cryptoprijzen.

Daarnaast is de browser voorzien van een geïntegreerde cryptowallet waarmee de gebruiker bij de eigen munten kan en kan inloggen in bepaalde gedecentraliseerde apps, zonder dat hiervoor aanvullende extensies geïnstalleerd hoeven worden. Gebruikers kunnen daarnaast een andere wallet selecteren in de browser, via een wallet selector tool. Ook is de browser voorzien van een beveiligd clipboard waardoor gebruikers veilig kunnen copy-pasten. Dat is belangrijk als gebruikers hun walletnummers willen delen. Die feature test Opera sinds december en moet ook naar Opera 83 komen.

De browser verschilt behalve in naam en qua startpagina niet wezenlijk veel van de standaard Opera-browser, maar heeft cryptomunten wel centraal staan. Opera begon In 2018 met het testen van een ethereumwalletfunctie op Android, die later ook naar desktop kwam. De ethereumwallet werd eind 2018 aan Opera toegevoegd. Opera 60 kreeg in 2019 ondersteuning voor Web3 en native ondersteuning voor Web 3 dApps, of gedecentraliseerde apps, iets wat nu ook in deze nieuwe browser zit. Gebruikers kunnen met de nieuwe app vanuit de adresbalk toegang krijgen tot Web3-websites en dApps.

De Crypto Browser Project is daarnaast voorzien van alle andere standaardfeatures van Opera. Zo is het niet nodig om in te loggen om van de vpn gebruik te maken, en is de browser standaard voorzien van een adblocker en trackerblocker. De browser staat los van Opera, en de reguliere Opera-browser behoudt ook ondersteuning voor Web3 en een eigen cryptowallet. De Crypto Browser Project is momenteel in bèta, maar moet in de komende maanden uitkomen, onder meer met ondersteuning voor Layer 2, Polygon, Solana, Near, Handshake en Cosmos.