Opera-browser ondersteunt URL's met alleen emoji's

Opera ondersteunt voortaan webadressen die volledig bestaan uit emoji's. De browser kan dit dankzij een partnerschap met Yat, een bedrijf dat de onderliggende technologie voor deze functie heeft ontwikkeld.

Gebruikers kunnen in de Opera-browser in de gebruikelijke zoekbalk specifieke volgordes van emoji's invullen om bij de bijbehorende websites te komen, zo legt Opera uit. Het partnerbedrijf Yat verkoopt de domeinnamen vooralsnog alleen via een biedsysteem waarbij klanten een 'serieus bedrag' moeten bieden van tenminste 200 dollar. Een eigenaar van een Yat bezit dan in principe een specifieke sequentie van emoji's die dient als webadres. Opera deelt ter illustratie enkele domeinen van bekende muzikanten. Lil Wayne is bijvoorbeeld bereikbaar met de emoji's '👽🎵' terwijl dj Steve Aoki's Yat-pagina met de domeinnaam '🎂🎵' te vinden is via Opera.

Opera is naar eigen zeggen 's werelds eerste webbrowser die emoji-webadressen ondersteunt. Voor zover bekend is het inderdaad de enige browser waar alleen emoji's gebruikt kunnen worden als URL. Concurrerende browsers als Google Chrome en Microsoft Edge kunnen daarentegen ook emoji's verwerken in de zoekresultaten. Daarnaast zijn de vermelde websites ook te bezoeken in elke andere browser door het webadres y.at/ te gebruiken met daarachter de gewenste emoji's.