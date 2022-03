Opera voegt muziekspeler met streamingdiensten als Spotify toe aan zijbalk

Opera heeft een muziekspeler toegevoegd aan de sidebar, waarmee gebruikers in kunnen loggen bij een streamingdienst en muziek kunnen afspelen. Deze speler pauzeert automatisch als de gebruiker een video gaat kijken en start de muziek weer als de video klaar is.

De ontwikkelaar zegt dat de ingebouwde muziekspeler werkt met Spotify, Apple Music en YouTube Music. Gebruikers kunnen in de zijbalk inloggen bij een van deze streamingdiensten, die onder de messengers-sectie is. De streamingdienst werkt vergelijkbaar met een losstaande app. Gebruikers kunnen zoeken naar nummers en playlists, liedjes stoppen, pauzeren of kiezen voor een volgend nummer.

Een van de voordelen van de Player-functie is volgens Opera dat de muziek automatisch wordt gepauzeerd als er een video- of audiobestand wordt gestart in de browser. Gebruikers kunnen daarnaast de mediatoetsen op een toetsenbord gebruiken om de muziek te pauzeren, of via een mini-playbackmenu dat verschijnt wanneer de gebruiker de muis boven het Player-icoon in de zijbalk houdt. De Player-functie is volgens Opera in het instellingenmenu uit te schakelen.

De zijbalk is een onderdeel van Opera waarin andere diensten zijn geïntegreerd. In 2017 werden onder meer WhatsApp en Facebook Messenger toegevoegd, afgelopen juni werd Twitter toegevoegd. Opera wil met de zijbalk ervoor zorgen dat gebruikers in de browser blijven en niet tussen verschillende programma's hoeven te wisselen.