Opera integreert Twitter in zijbalk van browser

Opera heeft versie 69 van zijn browser uitgebracht en bij deze release hebben de ontwikkelaars Twitter in de zijbalk voor sociale media geïntegreerd. Daarnaast zijn er verbeteringen bij Workspaces.

Gebruikers van Opera kunnen voortaan Twitter toevoegen aan de zijbalk. Al eerder introduceerde Opera ondersteuning voor Instagram, Telegram, Facebook Messenger, WhatsApp en VKontakte voor de balk met functies die standaard links in beeld staat. De integratie van WhatsApp en Facebook Messenger is er al sinds 2017.

Twitter is toe te voegen via het menu linksonder bij de Messengers-sectie. Vervolgens kunnen gebruikers via het Twitter-icoontje het platform oproepen en feeds zien, de zoekfunctie gebruiken en berichten plaatsen. Volgens Opera bracht de recente toevoeging van Instagram een toeloop van gebruikers met zich mee en het bedrijf hoopt dat een focus op sociale media leidt tot hernieuwde populariteit. Volgens NetMarketShare heeft Opera een marktaandeel van 1,3 procent.

Nieuw in versie 69 zijn ook de komst van een widget voor het weer op de startpagina en een gewijzigde weergave bij het wisselen tussen tabs met de toetscombinatie ctrl + tab. Verder is er een optie in het contextmenu toegevoegd om een Workspace te openen. Met Workspaces kunnen gebruikers tabs groeperen.