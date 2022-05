GameMaker Studio-maker is vermoedelijk aan Opera verkocht voor 8 miljoen euro

Ontwikkelaar Playtech heeft het bedrijf achter GameMaker Studio, YoYo Games, verkocht voor 8,24 miljoen euro. De koper is hoogstwaarschijnlijk Opera Software, de maker van de Opera-browser, al heeft dat bedrijf het nieuws nog niet officieel bevestigd.

De verkoop van YoYo Games staat genoemd in een bedrijfsupdate van Playtech. "Playtech is blij te zeggen dat het de verkoop van YoYo Games definitief heeft gemaakt voor een bedrag van tien miljoen dollar", schrijft het bedrijf. Playtech maakt software om online te gokken en zegt in de update dat het door de coronacrisis flink is gegroeid. Het bedrijf zei eerder al dat het meer focus wilde leggen op die kerntaak. YoYo Games is vooral bekend als de ontwikkelaar van GameMaker Studio. Daarmee kunnen gebruikers hun eigen minigames bouwen.

Playtech schrijft zelf niet wie YoYo Games heeft overgenomen. Op het GameMaker-forum denken gebruikers de koper te hebben achterhaald. Zo blijkt uit openbare registers dat werknemers van Opera Software in de directie zijn gekomen en het correspondentieadres is gewijzigd naar dat van het Opera-hoofdkantoor in Oslo. Opera zelf heeft de overname niet bevestigd en het is niet bekend wat de browsermaker met de ontwikkelaar wil doen. YoYo Games werd in 2015 overgenomen door Playtech voor een bedrag van 16 miljoen dollar.