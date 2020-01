Onderzoekers claimen dat Opera Software afhankelijk is van dubieuze geldleenapps

Onderzoekers van Hindenburg Research claimen dat Opera Software het risico loopt dat een groot deel van zijn inkomsten wegvallen als Google optreedt tegen dubieuze geldleenapps van het bedrijf. Opera ontkent de bevindingen en spreekt van misleiding.

Volgens Hindenburg Research heeft Opera vier apps voor leningen in de Play Store: OKash en OPesa in Kenia, CashBean in India, en OPay in Nigeria. De apps zouden diensten aanbieden die in strijd zijn met Googles beleid voor de app-winkel. Zo zouden de termijnen voor de kortlopende leningen met enorm hoge rentes zo'n 7 tot 30 dagen zijn. Google staat geen apps toe voor leningen met termijnen van 60 dagen of korter. Opera claimt op de pagina's van de apps dat de looptijden tussen 91 en 365 dagen bedragen, maar dit zou in de praktijk veel korter zijn. Google scherpte zijn beleid voor leningapps in augustus aan. Opera zou nu in strijd handelen met de regels, waardoor de kans groot is dat de app verwijderd worden, aldus Hindenburg Research.

Dat risico bestaat, terwijl diensten voor kortlopende leningen in een jaar tijd verantwoordelijk zijn geworden voor 42 procent van Opera's inkomsten. Opera zou nadrukkelijk naar zijn groeicijfers wijzen richting investeerders. Het bedrijf zou daarbij niet eerlijk te zijn over de afhankelijkheid van de leenapps voor de groei. Bovendien, zo luidt de claim, zou de ceo van Opera geld doorsluizen naar zijn andere zakelijke activiteiten. Het gaat daarbij onder andere om 30 miljoen dollar voor een karaoke-app.

De dubieuze praktijken vinden plaats terwijl het marktaandeel van de Opera-browser stelselmatig daalt, zo is de constatering op basis van StatCounter. In Afrika had Opera in zijn hoogtijdagen een marktaandeel van 40 procent. Inmiddels is dat gedaald naar 12 procent, volgens de statistieken. De daling zou in gang zijn gezet nadat Chinese investeerders het bedrijf in 2018 overnamen.

Opera ontkent de aantijgingen en meldt dat het rapport 'meerdere fouten, niet-ondersteunde verklaringen en misleidende conclusies en interpretaties bevat', aangaande de business van het bedrijf. Ook verklaart Opera recent nieuwe zakelijke activiteiten ontplooid te hebben en sterke financiële resultaten te behalen.