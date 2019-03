Ook Opera voor Android biedt voortaan een gratis vpn-verbinding

Opera heeft de nieuwste versie van zijn mobiele browser voor Android voorzien van een gratis vpn-verbinding. De functie zit al sinds een kleine drie jaar in de desktopversie van Opera en was voor Android-gebruikers eerder dit jaar al beschikbaar als bèta.

De vpn-functie zit standaard in Opera for Android versie 51, die volgens Engadget vanaf woensdag via Google Play wordt uitgerold. Het virtual private network geeft de gebruiker volgens Opera meer controle en privacy tijdens het browsen, vooral als gebruik wordt gemaakt van publieke wifinetwerken. Het bedrijf belooft een 'no-log service' en zegt geen data te verzamelen. Net als in de desktopversie kunnen mobiele gebruikers hun geografische locatie instellen op Europa, Amerika, Azië of 'Optimaal'. De vpn-verbinding is beveiligd met 256bit-versleuteling en laat zich op elk moment in- of uitschakelen.

IOS-gebruikers van Opera moeten het vooralsnog zonder de vpn-functie stellen. In het verleden konden zij wel gebruikmaken van de app Opera VPN, maar die dienst is in april vorig jaar stopgezet. De app is sindsdien ook niet meer beschikbaar.