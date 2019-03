Canada voert aanschafsubsidie van 5000 dollar in voor elektrische auto's

De Canadese overheid heeft besloten om vanaf de periode 2019-2020 een aanschafsubsidieregeling in te voeren om meer Canadese consumenten te stimuleren een emissieloze, elektrische auto te kopen. Het gaat om 5000 Canadese dollar, omgerekend 3304 euro.

Uit het budgetvoorstel van de Canadese regering blijkt dat voor deze aanschafsubsidie over een periode van drie jaar in totaal 300 miljoen dollar is gereserveerd. Gelet op de subsidie van 5000 dollar per auto, is er geld beschikbaar voor de aanschaf van 60.000 elektrische auto's.

Nadere details over het plan volgen nog, maar wel is al duidelijk dat de subsidie alleen wordt toegekend voor volledig elektrische accu- of waterstofauto's met een door de fabrikant vastgestelde adviesprijs van 45.000 dollar of minder. Dat is omgerekend 29.742 euro. Duurdere elektrische auto's worden dus uitgesloten.

Eerder was er al een federale subsidieregeling voor elektrische auto's, maar deze kreeg de nodige kritiek, omdat de regeling het ook mogelijk maakte om zeer dure auto's aan te schaffen. Door de grens van 45.000 dollar vallen in Canada bijvoorbeeld de Hyundai Ioniq Electric en de Nissan Leaf binnen de regeling, maar alle huidige Tesla's niet.

De Canadese regering komt ook met een investering van 130 miljoen Canadese dollar om in de komende vijf jaar nieuwe elektrische laadpalen te installeren bij werkplekken, publieke parkeerplaatsen, woongebieden en in afgelegen gebieden.

Daarnaast wil Canada de industrie stimuleren om meer emissieloze voertuigen te maken, waarbij de regering hoopt dat dit ook de nodige extra banen oplevert. Hiervoor is een fonds met in totaal 800 miljoen dollar opgezet. Ook zijn er kleine bedragen beschikbaar voor fabrikanten om voldoende elektrische voertuigen te produceren om aan de vraag te voldoen.

In Canada groeit het aantal elektrische accuauto's behoorlijk snel. Volgens The Globe and Mail kwam dit aantal pas in 2015 boven de 10.000 uit en in 2017 werden er bijna 20.000 plug-in-hybridemodellen en volledig elektrische accuauto's verkocht. Vorig jaar kwam dit cijfer bijna op 35.000 uit. Nog altijd houden de plug-in-hybridemodellen en de volledig elektrische accuauto's elkaar in evenwicht; beide categorieën vormen elk jaarlijks ongeveer de helft van het aantal verkopen.

In Nederland komt er een enigszins vergelijkbare subsidieregeling voor de aanschaf van elektrische auto's, al is het bedrag per auto beduidend hoger dan in Canada. Vanaf 2021 komt er een aanschafsubsidie van 6000 euro voor nieuwe elektrische auto's voor privégebruik; gaandeweg daalt dit bedrag. In Duitsland bestaat al een aanschafsubsidieregeling voor elektrische auto's en die lijkt te worden verlengd.