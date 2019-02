'Duitsland lijkt aanschafsubsidieregeling voor elektrische auto te verlengen'

De Duitse federale regering lijkt een bestaande subsidieregeling voor de aanschaf van elektrische auto's te gaan verlengen. Deze regeling zou oorspronkelijk in juni aflopen, maar wordt wellicht verlengd.

Deutsche Presse-Agentur, een Duits persbureau, meldt dat het van bronnen rondom de regering heeft vernomen dat 'serieus wordt overwogen' om de regeling ook na de zomer te handhaven, schrijft Heise. Bij die beslissing om de regeling te verlengen zou onder meer meespelen dat er steeds meer elektrische auto's op de markt komen en dat de infrastructuur voor het laden verbetert. De Duitse auto-industrie wil graag dat de regeling verlengd wordt.

Ook speelt waarschijnlijk mee dat de regering oorspronkelijk wilde dat er in 2020 een miljoen elektrische auto's zouden rondrijden in Duitsland, maar dat wordt vermoedelijk pas in 2022 gehaald. Uit cijfers van de Duitse transportautoriteit blijkt dat er 54.000 elektrische auto's rondrijden en 237.000 hybride auto's. Dit is op een totaal van 56,5 miljoen auto's in Duitsland. In 2018 groeide het aantal nieuw geregistreerde elektrische auto's wel flink.

De twee jaar geleden opgetuigde regeling bestaat uit een aanschafsubsidie. Voor een volledig elektrische auto is 4000 euro beschikbaar en voor een hybride auto 3000 euro. De helft van die bedragen wordt door de federale overheid betaald en de andere helft door de autofabrikant. Voorwaarde is dat prijs van een basismodel niet boven de 60.000 euro komt.

Voor deze subsidies heeft de Duitse regering in totaal 600 miljoen euro gereserveerd, maar daarvan is nu pas 134 miljoen euro betaald. Het gaat daarbij om ongeveer honderdduizend aanmeldingen. Zowel particulieren als bedrijven kunnen hiervan gebruikmaken. Twee derde van de subsidies is verstrekt voor de aanschaf van volledig elektrische auto's en de meeste aanmeldingen zijn afkomstig van bedrijven.

In Nederland komt er een enigszins vergelijkbare subsidieregeling voor de aanschaf van elektrische auto's. Vanaf 2021 komt er een aanschafsubsidie van 6000 euro voor nieuwe elektrische auto's voor privégebruik. Zakelijke gebruikers krijgen een lagere subsidie.