Refundit-app moet taxfree shoppen in België eenvoudiger maken

Met de nieuwe app Refundit moet het voor toeristen van buiten de EU eenvoudiger worden om taxfree te shoppen in België. Gebruikers kunnen via de app een btw-terugbetaling aanvragen zonder de klassieke administratieve rompslomp te moeten doorlopen.

Refundit biedt een papierloze procedure om in België een btw-terugbetalingsaanvraag in te dienen bij de dienst Douane en accijnzen. Toeristen van buiten de EU hebben in alle EU-lidstaten recht op die terugbetaling voor aangekochte goederen met een waarde van minstens vijftig euro.

Om met Refundit een aanvraag in te dienen, volstaat het om een foto van de kassabon, boardingpass en het paspoort te uploaden. Douanediensten krijgen de mogelijkheid om de terugbetaling via Refundit online goed te keuren. Een stempel in de luchthaven is dan volgens de app-ontwikkelaar meestal niet meer nodig. "De meeste toeristen ontvangen de bevestiging van de btw-terugbetaling al voordat ze terug naar de luchthaven gaan. Ze kunnen zich onmiddellijk naar de gate van hun vlucht begeven". Alleen als de douane twijfels heeft, kan het gebeuren dat de toerist zich alsnog moet melden met de benodigde documenten.

Refundit kan volgens de makers gebruikt worden in alle Belgische winkels zonder dat er actie van de retailer nodig is om documenten in te vullen. "Door die administratieve rompslomp en lange wachtrijen komt negentig procent van de btw-terugbetalingen, jaarlijks zo’n 23 miljard euro, niet terecht bij de toeristen die de EU bezoeken. Vaak geven zij zich vooraf al gewonnen", aldus Ziv Tirosh, ceo van Refundit.

Wie gebruikmaakt van de app, betaalt negen procent verwerkingskosten. Volgens Refundit bedragen die kosten bij de bestaande diensten momenteel tussen de dertig en vijftig procent van het terug te betalen btw-bedrag.

Refundit wil het systeem van btw-teruggave naar eigen zeggen in de hele EU vernieuwen. Na de introductie in België komt de app ook uit in Slowakije en in andere Europese landen. Refundit is beschikbaar voor Android en iOS.