Gerucht: Apple kondigt abonnementsdienst voor nieuws aan op 25 maart

Apple houdt op 25 maart een evenement en kondigt daar een abonnementsdienst voor nieuws aan. Dat claimt BuzzFeed aan de hand van bronnen. Er gaan al langere tijd geruchten over een dergelijke dienst. Apple zou de helft van de inkomsten willen houden.

Het evenement draait volgens de bronnen van BuzzFeed om abonnementsdiensten, maar of Apple ook meer gaat vertellen over zijn streamingdienst voor video, is nog niet duidelijk. Volgens een eerder gerucht begint Apple in april met die dienst.

In ieder geval zou Apple op het evenement een betaalde abonnementsdienst voor nieuws aankondigen. Volgens The Wall Street Journal wil Apple de helft van de inkomsten uit die dienst voor zichzelf houden, uitgevers die publiceren via de dienst, krijgen de andere helft. Bij veel uitgevers zou die verhouding in het verkeerde keelgat schieten. Ook wil Apple naar verluidt geen gebruikersdata delen met de uitgevers.

De bronnen van BuzzFeed denken dat er een kleine kans is dat Apple de aankondiging nog uitstelt vanwege ophef over de inkomstenverdeling. De dienst zou tien dollar per maand kosten en toegang bieden tot nieuws en artikelen. Vorig jaar nam Apple al het Amerikaanse Texture over, een abonnementsdienst voor artikelen.