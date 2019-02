Nieuwe Call of Duty-game krijgt een singleplayercampagne

Activision heeft bij monde van de nieuwe directeur Rob Kostich laten weten dat de nieuwste titel in de Call of Duty-serie, die nog dit jaar uitkomt, een campagne zal bevatten. Dat zei hij in het kader van de presentatie van de kwartaalcijfers.

Tijdens een mondelinge toelichting op de gepresenteerde kwartaalcijfers zei Rob Kostich dat de nieuwe Call of Duty-titel een 'volledig nieuwe campagne bevat'. Daarnaast meldt hij dat de game ook een grote, uitgebreide multiplayerwereld krijgt en een bepaalde mate van co-opgameplay. De game zal in de herfst van dit jaar uitkomen.

Kostich gaf geen nadere details over de komende Call of Duty-titel; wellicht wordt meer bekendgemaakt op een door Activision georganiseerd evenement dat op 19 februari plaatsvindt. De cfo van Activision Blizzard, Dennis Durkin, zei dat de nieuwe titel 'een grote stap vooruit is in de franchise' en dat het spel is 'geworteld in sommige van de belangrijkste historische periodes uit de franchise'.

Call of Duty: Black Ops 4 kwam in oktober vorig jaar uit zonder de traditionele campagnemodus. De titel had wel vanaf de release een battle-royalemodus genaamd Blackout, die behoorlijk populair bleek. Of de nieuwe Call of Duty-titel opnieuw een battle-royalemodus bevat, is onbekend; geen van de topmannen zei daar iets over. De nieuwe game in de Call of Duty-reeks wordt gemaakt door Infinity Ward, de studio die ook verantwoordelijk is voor onder meer het originele Call of Duty en de Modern Warfare-titels.

Activision Blizzard publiceerde ook de cijfers over het afgelopen kwartaal en heel 2018. De omzet steeg en vooral de winst ging flink omhoog. In 2017 boekte het bedrijf nog een winst van 273 miljoen dollar, terwijl dat in 2018 op 1,8 miljard dollar uitkwam. Desondanks snijdt het gezamenlijke gamebedrijf in de kosten door een kleine 800 medewerkers naar huis te sturen. Activision Blizzard stelt dat dit nodig is, zodat geïnvesteerd kan worden in meer ontwikkelaars voor de belangrijkste titels, te weten: Call of Duty, Candy Crush, Overwatch, Warcraft, Hearthsthone en Diablo.