Activision Blizzard ontslaat bijna 800 werknemers

Activision Blizzard heeft zijn kwartaalcijfers over heel 2018 en het laatste kwartaal van het afgelopen jaar gepubliceerd. Het bedrijf boekte een recordomzet, maar tegelijkertijd wordt 8 procent van het personeel ontslagen.

Het bedrijf liet bij de bekendmaking van de kwartaalcijfers weten dat het zich in toenemende mate gaat richten op zijn grootste franchises, te weten Call of Duty, Candy Crush, Overwatch, Warcraft, Hearthstone en Diablo. Het aantal ontwikkelaars dat aan deze series werkt zal in 2019 toenemen met twintig procent.

Deze investering financiert Activision Blizzard door 'initiatieven die niet aan de verwachtingen voldoen minder prioriteit te geven en bepaalde administratieve kosten te beperken'. De ontslagen werden kort genoemd tijdens een mondelinge toelichting op de kwartaalcijfers; het gaat om acht procent van de ongeveer 9600 werknemers, wat neerkomt op 768 mensen. Volgens Kotaku vallen er ontslagen bij Activision Publishing, Blizzard, King en bepaalde Activision-studio's zoals High Moon.

Bobby Kotick, de ceo van Activision Blizzard, zei bij de bekendmaking van de kwartaalcijfers dat de financiële resultaten voor 2018 het beste in de geschiedenis van het bedrijf zijn, maar dat 'niet het volledige potentieel werd gerealiseerd'. De omzet kwam uit op 7,5 miljard dollar in 2018, terwijl dat een jaar daarvoor net boven de 7 miljard dollar uitkwam. In het afgelopen kwartaal bedroeg de omzet 2,38 miljard dollar, wat in hetzelfde kwartaal in 2017 op ruim 2 miljard dollar bleef steken. In 2018 werd er een winst van 1,8 miljard dollar gemaakt, terwijl dat in 2017 273 miljoen dollar was.

Een maand geleden werd bekend dat Activision en Bungie uit elkaar zijn gegaan en dat de ontwikkelaar de rechten op de game Destiny houdt. Die shooter speelt dus geen rol meer voor de toekomstige resultaten van het bedrijf, in tegenstelling tot bijvoorbeeld de Call of Duty-reeks. Activision meldt dat Call of Duty: Black Ops 4 het beduidend beter doet dan zijn voorganger. Ook noemt Activision het uitbrengen van Spyro Reignited Trilogy en Crash Bandicoot N. Sane Trilogy succesvol, waarbij laatstgenoemde sinds de release in 2017 meer dan tien miljoen keer is geleverd.