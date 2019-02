Olympus presenteert 12-200mm f/3.5-6.3-objectief voor microfourthirds-camera's

Olympus brengt eind maart een 12-200mm f/3.5-6.3-objectief uit voor camera's met een microfourthirds-sensor. Het zoomobjectief dat 10cm lang is en 455 gram weegt, krijgt een adviesprijs van 899 euro.

De lengte van 10cm geldt voor de ingeschoven stand; bij het inzoomen verdubbelt de lengte van het objectief ongeveer, afgaande op de productfoto. De maximale diameter is 78mm en er passen filters met een diameter van 72mm op het objectief. Volgens Olympus is het Zuiko ED 12-200mm-objectief afgedicht tegen stof en vocht.

Het 12-200mm-objectief levert op microfourthirds-camera's, die een cropfactor van 2x hebben, een zoombereik op dat vergelijkbaar is met een 24-400mm-objectief op een fullframe-camera. Het objectief heeft geen ingebouwde beeldstabilisatie, maar veel camera's van Olympus hebben een gestabiliseerde beeldsensor.

Olympus heeft de 12-200mm opgebouwd uit zestien lenselementen in elf groepen. De minimale scherpstelafstand is 22cm en het diafragma bestaat uit zeven lamellen. Volgens de fabrikant zit er een stille focusmotor in het objectief, wat met name van pas moet komen bij het maken van video.