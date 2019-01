Olympus brengt OM-D E-M1X-systeemcamera in februari uit voor 2999 euro

Olympus maakt bekend dat de OM-D E-M1X-systeemcamera vanaf eind februari te koop is voor een adviesprijs van 2999 euro. Dit nieuwe vlaggenschip blinkt onder meer uit in snelheid, waarmee het toestel vooral gericht is op sport- en natuurfotografen.

Net als de andere camera's van Olympus is de OM-D E-M1X een spiegelloze systeemcamera met microfourthirds-sensor. De chip heeft net als de OM-D E-M1 Mark II een resolutie van 20,4 megapixel, waarbij gefotografeerd kan worden met 18fps in rawformaat inclusief behoud van autofocus. Zonder autofocus stijgt die snelheid naar 60fps, eveneens in volledige resolutie en in raw. Er is ondersteuning voor twee uhs-II-sd-geheugenkaarten.

Olympus heeft de nieuwe camera voorzien van een 3"-lcd die volledig is te draaien en naar voren is te klappen, zodat er eenvoudig vlogs of selfies kunnen worden gemaakt. Verder heeft het toestel een joystick om te kiezen uit 121 kruislingsgevoelige fasedetectie-autofocuspunten op de sensor, wat boven op een traditioneel contrastdetectiesysteem komt. De lcd is aanraakgevoelig en te gebruiken om een focuspunt te kiezen.

Verder valt op het vlak van het ontwerp op dat de camera voorzien is van een ingebouwde accugrip, waar twee BLH-1-accu's in kunnen. Daarmee zouden gebruikers tot 2.580 beelden kunnen vastleggen, mits een accubesparende modus wordt gebruikt. Via een usb-oplaadfunctie zijn de twee accu's in ongeveer een uur op te laden, stelt Olympus. Er wordt gebruikgemaakt van een cartridgesysteem, waardoor de accu's eenvoudig uit de camera zijn te halen, ook als het toestel op een statief is gemonteerd.

De zoeker heeft een resolutie van 2,36 miljoen beeldpunten en een vergroting van 0,83x, wat overeenkomt met de G9-systeemcamera van Panasonic. De camera is afgedicht tegen stof en spatwater, en bestand tegen temperaturen van -10 graden Celsius.

Olympus stelt dat de stabilisatie in deze camera volgens metingen door CIPA goed is voor 7,5 stops winst, gemeten op basis van het M.Zuiko Digital ED 12-100mm f/4.0-objectief op 100mm, of 200mm effectief. Zonder deze lens moeten 7 stops winst mogelijk zijn. Om dit mogelijk te maken, bevat de E-M1X volgens de fabrikant een nieuwe gyrosensor.

Het toestel heeft een filmfunctie met een maximale resolutie van 4096x2160 pixels bij een framerate van 30fps en een bitrate van 102Mbit/s. Als het dci 4k-formaat wordt gebruikt, is maximaal 24fps mogelijk met een bitrate van 237Mbit/s. Full-hd-video kan op maximaal 120fps worden opgenomen. Een 4k-filmfunctie met zestig beelden per seconde wordt niet ondersteund. Olympus spreekt bij de videospecificaties van een vijfassige beeldstabilisatie en het bedrijf heeft een Log-functie toegevoegd.

Ten opzichte van de E-M1 Mark II heeft het nieuwe vlaggenschip twee quadcore-TruePic VIII-beeldprocessors, waarmee volgens Olympus onder meer de starttijd en de hersteltijd uit de slaapmodus korter zijn. Deze verdubbeling van de rekenkracht maakt volgens de fabrikant ook enkele nieuwe features mogelijk, zoals het ingebouwde nd-filter, een vernieuwde multishotmodus en een nieuw autofocussysteem.

Het autofocussysteem, dat volgens Olypus met machinelearning is getraind, kan onderwerpen herkennen en deze automatisch volgen. Het systeem is getraind op het herkennen van drie typen objecten, waar de gebruiker de camera op kan instellen: motorsporten, treinen, en vliegtuigen en helikopters. Bij een dergelijke functie is dit systeem leidend en niet de normale autofocus. De camera is waarschijnlijk niet in staat om zelf te leren; vermoedelijk zal Olympus naar verloop van tijd via firmware-updates meer typen objecten toevoegen waarop het autofocussysteem zich specifiek kan richten.

De traditionele multishotmodus met gebruik van een statief genereert tachtigmegapixelfoto's, maar er is nu ook een modus waarbij geen statief nodig is en waarbij zestien afbeeldingen worden genomen. Die worden dan samengevoegd tot een rawbestand met een resolutie van vijftig megapixel. Net als bij de Pentax K-1II merkt de camera bij deze modus hoeveel de sensor is bewogen, waarna in de uiteindelijke, samengevoegde foto voor deze beweging wordt gecompenseerd.

Verder bevat de E-M1X een gps-sensor, een temperatuursensor, een manometer en een kompas. Daarmee is het mogelijk om gedetailleerde informatie aan de foto's toe te voegen. Olympus meldt niets over een functie om sterren te volgen, wat in theorie mogelijk is met deze sensoren, in combinatie met de op papier geavanceerde sensorstabilisatie. De camera weegt 997 gram en komt eind februari beschikbaar voor 2999 euro.

Olympus kondigt ook alvast een nieuw high-end objectief aan. De M.Zuiko Digital ED 150-400mm f/4.5 bevat ingebouwde stabilisatie en een ingebouwde teleconverter met een vergroting van 1,25x. Daarmee wordt een brandpuntsafstand van 1000mm mogelijk in 35mm-equivalent. De fabrikant komt ook met een losse, nieuwe teleconverter met een vergroting van 2x. Deze teleconverter kan op de nog uit te brengen 150-400mm-telezoom worden gezet of op de bestaande 40-150mm f/2.8-lens van Olympus. Prijzen van het nieuwe objectief of de teleconverter zijn nog niet bekendgemaakt. De teleconverter gaat in de zomer van 2019 in de verkoop, de nieuwe telezoom ergens in 2020.