Olympus-cameramerk maakt plaats voor OM System en er komt nieuwe m4/3-camera

OM Digital Solutions, het bedrijf dat voortkwam uit de imaging division van Olympus, komt met de merknaam OM System als vervanging van de Olympus-merknaam. Onder deze nieuwe merknaam zal het bedrijf ook met een nieuwe, high-end m4/3-camera komen.

OM Digital Solutions heeft een website opgetuigd voor de introductie van het nieuwe merk. Ook op de consumentensites van Olympus uit verschillende regio's komt het OM System-logo al in beeld. Niet alleen de m4/3-camera's en objectieven zullen vanaf nu onder de nieuwe merknaam worden verkocht; dat gaat ook gelden voor bijvoorbeeld de audioproducten, compacte digitale camera's en verrekijkers.

Daarnaast kondigt het bedrijf de komst van een nieuwe camera aan. Olympus was samen met Panasonic het enige bedrijf dat actief was in het micro four thirds-camerasysteem met verwisselbare objectieven. OM Digital Solutions zet dat voort met een camera die gebruikmaakt van dit sensorformaat. Het bedrijf geeft nog weinig concrete details, maar zegt wel dat het de prestaties flink gaat verbeteren en een 'ongeëvenaarde fotografische ervaring' zal bieden.

De Olympus E-M1X is het huidige topmodel; het is onduidelijk of de nieuwe camera beter moet gaan presteren dan dit bestaande model. De nieuwe camera zou wellicht gebruik kunnen maken van de IMX472, een nieuwe stacked sensor van m4/3-formaat afkomstig van Sony Semiconductor. Onder meer de uitleessnelheid zal aanzienlijk omhoog gaan bij deze sensor. Camerawebsite DPReview speculeerde al dat het waarschijnlijk geen toeval is dat zowel OM Digital Solutions als Panasonic met nieuwe camera's komen in de nabije toekomst.

In de zomer van vorig jaar werd duidelijk dat Olympus zijn cameradivisie zou gaan verkopen aan investeringsbedrijf Japan Industrial Partners. Begin dit jaar is de overdracht van dit Imaging-bedrijfsonderdeel naar JIP afgerond, in de vorm van OM Digital Solutions, een zelfstandig onderdeel waarvan JIP 95 procent van de aandelen in handen heeft, en Olympus de overige 5 procent.

Vanaf minuut 08:48 wordt een korte teaser getoond van wat waarschijnlijk de nieuwe camera gaat worden.