Sony introduceert A9 III-systeemcamera met global shutter en 120fps-burstmodus

Sony introduceert zijn A9 III-systeemcamera. Deze camera krijgt een globale shutter in plaats van een rolling shutter, die volgens de fabrikant vervormingen moet voorkomen in zowel foto's als video's. De camera verschijnt komend voorjaar voor 7000 euro.

De Sony A9 III beschikt over een fullframesensor van 24,6 megapixel. Het betreft de eerste systeemcamera van Sony die een global shutter heeft. Daarmee kan de camera iedere pixel tegelijkertijd vastleggen bij het maken van foto's en video's. De meeste systeemcamera's hebben 'rolling shutters', die pixels vastleggen in rijen, wat kan zorgen voor vervormingen.

Dankzij deze nieuwe sluiter kan de A9 III ook 4k120fps-video's opnemen zonder te croppen. Bij het maken van foto's ondersteunt de camera een burst tot 120 frames per seconde zonder blackout of vervormingen. De maximale burstlengte bedraagt daarbij 192 frames. De camera ondersteunt ook 14bit raw-beelden en krijgt een verbeterd autofocussysteem dat in real time werkt en gebruikmaakt van een losse AI-processor. De camera kan ook vooraf 120 frames vastleggen voordat de sluiterknop wordt ingedrukt.

De camera ondersteunt sluitersnelheden van maximaal 1/80.000 seconde, of 1/16.000 seconden tijdens bursts. De A9 III ondersteunt een iso van maximaal 51.200. Sony rept niet over prestaties bij weinig licht. De camera heeft twee kaartslots, die zowel werken voor CFexpress-kaarten van het type A als SD-kaarten. De elektronische viewfinder beschikt over een oledpaneel met 9,44 miljoen dots en biedt refreshrates van 60, 120 en 240fps.

De Sony A9 III kan vanaf woensdag 8 november vooruitbesteld worden voor 7000 euro. De camera komt in het voorjaar van 2024 daadwerkelijk beschikbaar. Sony noemt nog geen concrete releasedatum.