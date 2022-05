Canon introduceert EOS R7- en R10-camera's met APS-C-sensor

Canon introduceert twee spiegelloze camera's in zijn EOS R-serie met een APS-C-sensor. De EOS R7 met gestabiliseerde 32,5-megapixelsensor is een opvolger van de 7D-spiegelreflex. De EOS R10 is een compacter en goedkoper model met 24,2-megapixelsensor zonder stabilisatie.

De Canon EOS R7 en EOS R10 zijn de eerste camera's in de R-serie met een APS-C-sensor. Eerdere modellen zijn voorzien van een grotere fullframesensor. Canon maakte al spiegelloze camera's met APS-C-sensor, maar plaatste die in de lager gepositioneerde M-serie.

Zowel de EOS R7 als de R10 heeft een fotografeersnelheid van maximaal 15 beelden per seconde bij gebruik van de mechanische sluiter. Met de elektronische sluiter loopt dat op tot 30fps bij de R7 en 23fps bij de R10. De camera's gebruiken Dual Pixel CMOS AF II-autofocustechniek, net als de duurdere EOS R3-camera. De autofocus kan dieren, mensen en voertuigen volgen.

Canon EOS R7

Canon voorziet de EOS R7 van een gestabiliseerde beeldsensor. Volgens de fabrikant levert dat maximaal acht stops winst op. De R10 heeft geen beeldstabilisatie in de behuizing. Beide camera's filmen in 4k met maximaal 60fps, maar de goedkopere R10 gebruikt dan niet de volledige sensor. Bij 4k30 gebruiken beide camera's de volledige sensorbreedte voor oversampling tijdens het filmen.

De camera's hebben een oledzoeker met een resolutie van 1024x768 pixels. De kantelbare 3"-lcd aan de achterkant heeft bij de R7 een resolutie van 900x600 pixels. Bij de R10 is dat 720x320 pixels. De R7 heeft een grotere behuizing en gebruikt dezelfde accu's als de EOS R5 en R6. In de R10 zit een kleinere accu, die Canon eerder in zijn budget-dslr's gebruikte. In de R7 is plaats voor twee SD-kaartjes, bij de R10 slechts voor één. Beide camera's hebben een USB-C- en Micro HDMI-aansluiting.

Canon EOS R10

Canon brengt de camera's in juni uit. De EOS R7 krijgt een adviesprijs van 1520 euro en de R10 kost 1000 euro. Samen met de camera's brengt Canon twee APS-C-zoomobjectieven uit: de RF-S 18-45mm f/4.5-6.3 IS STM en de RF-S 18-150mm f/3.5-6.3 IS STM. Die kosten respectievelijk 360 en 580 euro.