Canon introduceert EOS R100-instapsysteemcamera met kitlens voor 719 euro

Canon heeft met de EOS R100 een instapsysteemcamera op basis van een apsc-sensor aangekondigd. De R100 kost inclusief de 18-45mm-f/4.5-6.3-kitlens 719 euro en is vanaf juni te koop. De R100 is de goedkoopste camera binnen het RF-mountplatform van het merk.

De R100 kan met 6,5bps in burst schieten in de One-Shot AF-modus. In Servo AF-modus blijft er 3,5bps over. Dat de burstsnelheid van de camera zo laag blijft, komt omdat de R100 is voorzien van een single rear-curtain mechanische sluiter. Het toestel beschikt over 143 autofocuszones die gezichten en ogen herkennen. Verder heeft de R100 een iso-waarde die loopt van 100 tot 12.800 en is uit te breiden tot 25.600. De sluitertijd is instelbaar van 30 tot 1/4000 seconden. De elektronische oledzoeker in de R100 is hetzelfde als in de EOS M50 Mark II. Wat video betreft kan de camera cropped 4k-beelden schieten met een framerate van 24fps. Full-hd-beelden schieten kan de R100 met 60fps.

Dat Canon kosten heeft bespaard om de prijs laag te houden, is te zien aan de specificaties. Canon heeft de EOS R100 voorzien van een Digic 8-processor die stamt uit 2020. Die chip zat ook in de EOS M50 Mark II van twee jaar geleden. Verder beschikt het toestel niet over ingebouwde beeldstabilisatie en biedt de R100 alleen ondersteuning voor UHS-I-kaarten. Ook is het scherm aan de achterkant van de R100 niet uitklapbaar en is het geen touchscreen.

Aan de buitenkant van de camera is een microfoonaansluiting te vinden evenals een aansluiting voor een afstandsbediening. De R100 beschikt niet over een hoofdtelefoonaansluiting. Wel heeft de R100 een USB-C- en micro-HDMI-aansluiting.

Naast de R100 komt Canon ook met een nieuwe RF-lens: de Canon RF 28mm f/2.8 STM, een dunne lens met een minimale focusafstand van 0,23 meter en een maximale vergroting van 0,17x.

Met de R100 mikt Canon op mensen die net beginnen met fotografie en voorheen voor een instap spiegelreflexcamera of de EOS M zouden gaan. De Canon EOS R100 is vanaf juni te koop inclusief kitlens voor 719 euro. Wat de prijs wordt voor de losse body, is nog niet bekend. Het gewicht van de camera is 356g en hij meet 116x86x69mm.