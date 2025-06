Veel gebruikers melden foutcode bij opstarten Microsoft Surface Pro X-camera's

Meerdere gebruikers melden dat hun Microsoft Surface Pro X-camera's plotseling niet meer werken. Bij het opstarten verschijnt er een foutcode, schrijft The Verge. Volgens de site ligt het mogelijk aan een verlopen beveiligingscertificaat.

Als geprobeerd wordt om de camera te starten, bijvoorbeeld door de Camera-app te openen of een videomeeting te beginnen, verschijnt de foutmelding '0xA00F4271<MediaCaptureFailedEvent> (0x80004005)' in beeld, schrijft Tom Warren van The Verge, die de fout wist te reproduceren. Ook op onder meer Reddit en het Microsoft-ondersteuningsforum wordt door meerdere gebruikers sinds dinsdag melding gemaakt van de foutmelding.

Het probleem is echter tijdelijk op te lossen door de datum van de 2-in-1-laptop terug te zetten naar 22 mei of eerder. Warren verwacht daarom dat de fout het gevolg is van een verlopen beveiligingscertificaat. Microsoft heeft op het moment van schrijven nog niet gereageerd op de vele meldingen van het probleem.