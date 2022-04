Gerucht: Microsoft komt volgende maand met opvolger Surface Pro X met ARM-soc

Microsoft zou volgende maand een opvolger willen presenteren voor zijn Surface Pro X-tablet met ARM-soc. Die soc zou de naam SQ2 dragen en gebaseerd zijn op de nieuwe 8cx Gen 2 5G-soc van Qualcomm.

De SQ2 zou volgens Windows Central betere prestaties moeten bieden dan de SQ1 uit de eerste Surface Pro X van vorig jaar, maar andere wijzigingen zijn niet bekend. De 8cx Gen 2 5G waar Microsoft hem op zou baseren kondigde Qualcomm onlangs al aan.

Die 8cx Gen 2 heeft onder meer een nieuwe digital signal processor ten opzichte van zijn voorganger. De Hexagon 690 is de nieuwe dsp, want in de vorige versie zit de Hexagon 685. De 690 heeft een 'tensor accelerator' voor betere prestaties bij machine learning. Dat soort taken vallen bij een Hexagon 685 toe aan de dsp zelf, in combinatie met de cpu en gpu. Die cpu en gpu zijn ongewijzigd ten opzichte van de 8cx.

Daarnaast zou de Surface Pro X uitkomen in een nieuwe kleurvariant, maar voor het overige zou er weinig anders zijn. Dat doet Microsoft vaker met jaarlijkse updates in bestaande productlijnen. Ook zou Microsoft werken aan het emuleren van 64bit-applicaties. Windows 10 kan op ARM-processors alleen 32bit-programma's emuleren, waardoor een deel van de Windows-toepassingen niet draaien op het apparaat. Het emuleren van 64bit-programma's zou later dit jaar mogelijk als previewversie beschikbaar komen.