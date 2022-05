Render toont Surface Laptop Go met 12,5"-scherm - update

Er is een afbeelding verschenen van wat de Surface Laptop Go zou zijn. Ook zijn er meer details over de Microsoft-laptop naar buiten gekomen. Het 12,5"-scherm zou een 3:2-verhouding en een resolutie van 1536x1024 pixels hebben.

De afbeelding is online gezet door Twitter-gebruiker @cozyplanes, een Koreaan die claimt informatie over Microsoft-producten te hebben. Het is nog onduidelijk hoe betrouwbaar die bron is, maar andere betrouwbare bronnen als Windows Central en WinFuture hebben eerder al informatie over de Surface Laptop Go naar buiten gebracht. Microsoft zou de laptop donderdag aankondigen, samen met een opvolger van de Surface Pro X.

Volgens Roland Quandt, journalist van WinFuture, krijgt de Surface Laptop Go een 12,45"-scherm met een resolutie van 1536x1024 pixels. In de laptop zit een Intel Core i5-1035G1 en 4GB of 8GB ram. De goedkoopste versie krijgt 64GB eMMC-opslag, terwijl duurdere varianten een 128GB- of 256GB-ssd hebben. De accu zou 13 uur meegaan op een lading en het gewicht zou 1,1kg bedragen.

De laptop krijgt volgens Quandt een USB-C- en een USB-A-poort, een 3,5mm-poort en een Surface Connect-aansluiting aan de rechterkant. Op de render is alleen die aansluiting te zien. De andere aansluitingen zouden dus aan de linkerkant van de laptop zitten.

Cozyplanes noemt nog een aantal andere specificaties, zoals WiFi 6 en Bluetooth 5.0, een 720p-webcam en de aanwezigheid van een vingerafdrukscanner in de powerknop. De Surface Laptop Go zou afmetingen van 205,7x278,2x15,7mm hebben. De Surface Laptop Go wordt het goedkoopste laptopmodel in de Surface-lijn. Het goedkoopste model zou 629 dollar kosten, al geeft cozyplanes aan dat dit een schatting is.

Update, 14:55: Twitter-gebruiker WalkingCat heeft ook renders van de Surface Laptop Go gepubliceerd. Ook toont hij renders van de Surface Pro X-opvolger. De Duitse site TechnikNews publiceert ook details over de nieuwe producten. De Surface Laptop Go zou in Europa minimaal 629 euro kosten. Uitvoeringen met meer ram en opslag zouden prijzen van 799 en 999 euro krijgen.

De Surface Pro X 2020 zou voorzien zijn van een 13"-scherm met een resolutie van 2880x1920 pixels en een Microsoft SQ2-soc, dat is een variant van Qualcomms 8cx-soc. Het apparaat zou 16GB lpddr4x-geheugen hebben en verkrijgbaar zijn met een 256GB of 512GB ssd. De tablet weegt 774 gram en is 7,3mm dik. Het 256GB-model zou 1699 euro kosten en het topmodel zou een prijs van 2049 euro krijgen.