Gerucht: Microsoft komt met goedkopere Surface Laptop 12,5"

Microsoft brengt volgens een gerucht later dit jaar een goedkopere Surface Laptop uit. Het nieuwe model zou een 12,5"-scherm krijgen en voorzien zijn van een Core i5-cpu, 4GB ram en 64GB flashopslag. De prijs zou tussen 500 en 600 dollar bedragen.

Volgens Windows Central heeft Microsoft de goedkopere Surface Laptop in ontwikkeling onder de codenaam Sparti. Of het 12,5"-scherm ook een 3:2-verhouding heeft zoals bij de duurdere varianten met 13,5"- en 15"-scherm, is niet duidelijk. De resolutie of beeldverhouding wordt niet genoemd. Bronnen van de website claimen een prototype te hebben vastgehouden. De laptop zou hoogwaardig aanvoelen, net als andere Surface-producten. Er zou niet bezuinigd zijn op bouwkwaliteit.

Microsoft zou zich met de goedkopere laptop op studenten willen richten. De huidige Surface Laptop-modellen kosten minimaal zo'n duizend euro. Het nieuwe model zou gepositioneerd worden net zoals nu gebeurt met de Surface Go naast de Surface Pro. De Surface Go is Microsofts goedkoopste Surface-product en de Go-versies zijn honderden euro's goedkoper dan de Pro-modellen.

De 12,5"-uitvoering van de Surface Laptop zou geleverd worden met Windows 10 in S-modus. Het is bij die Windows-versie echter altijd mogelijk om over te schakelen naar de volledige Windows 10-modus. Windows Central denkt dat de prijs tussen die van de Surface Go en Surface Pro zal liggen. Die producten hebben prijzen vanaf 399 en 749 dollar. De aankondiging zou ergens in oktober plaatsvinden.