WinFuture: Microsoft Surface Go 3 krijgt 10.5"-scherm en Intel Amber Lake-chips

Techwebsite WinFuture heeft specificaties van de onaangekondigde Microsoft Surface Go 3 bemachtigd. Het apparaat krijgt volgens die website wederom een 10,5"-scherm en wordt voorzien van Intel Amber Lake-cpu's.

Volgens WinFuture krijgt het 10,5"-scherm van de Surface Go 3 een full-hd-resolutie, net zoals zijn voorganger. Het ontwerp van het apparaat zou ook ongewijzigd blijven. Daarmee wordt het een compacte, tablet-achtige laptop met een uitklapbaar standaard en een behuizing van magnesiumlegering.

De Duitse techwebsite schrijft ook dat de Surface Go 3-modellen voorzien worden van Intel-cpu's uit de Amber Lake-serie. Het gaat daarbij om een basismodel met Pentium Gold 6500Y-chip, en een hoger gepositioneerde variant met Intel Core i3-10100Y-quadcore.

De Pentium-variant beschikt over twee cores, die draaien op 1,1GHz met een boostclock van 3,4GHz. Het basismodel beschikt daarnaast over 4GB geheugen. De Core i3-variant beschikt over vier cores op 1,3GHz, met een turbofrequentie tot 3,9GHz. Deze versie wordt voorzien van 8GB geheugen. Dit komt overeen met eerdere geruchten over de Surface Go 3.

Microsoft onthult de Surface Go 3 naar verwachting tijdens zijn Surface-evenement op 22 september. Tijdens diezelfde presentatie worden ook een Surface Duo 2-smartphone, een nieuwe Surface Pro 8 en mogelijk ook een nieuwe Surface Book-laptop verwacht.

Ter illustratie: de Microsoft Surface Go 2 uit 2020