Onaangekondigde Microsoft Surface Go 3 verschijnt bij webwinkel

Er is een onaangekondigde Microsoft Surface Go 3 opgedoken bij een Thaise retailer. Deze 'tabtop' krijgt 4GB of 8GB geheugen en een Intel Amber Lake-Y-chip. Naar verwachting kondigt Microsoft de Surface Go 3 op 22 september aan, tijdens zijn Surface-evenement.

De Microsoft Surface Go 3 werd opgemerkt door Duitse techwebsite WinFuture. Het apparaat kon via Thaise retailer ITCity vooruitbesteld worden bij Shopee, hoewel de productpagina inmiddels offline is gehaald. De productpagina bevatte verschillende details over het komende Surface Go-model. Het apparaat zou ook verschenen zijn bij Duitse webwinkels zoals Media Markt en Saturn, meldt WinFuture,

Microsoft zou onder andere modellen introduceren met een Intel Pentium Gold 6500Y-dualcore met 4 of 8GB geheugen. Daarbij beschikt de 4GB-variant over 64GB aan eMMC-opslag, terwijl het 8GB-model een 128GB-ssd krijgt. De Thaise webwinkel bevestigt ook dat er een Intel Core i3-10100Y-variant komt, met 8GB geheugen en 128GB ssd-opslag. Alle varianten krijgen een geïntegreerde Intel UHD Graphics 615-gpu. De twee Intel-chips hebben beide een tdp van 7W en worden passief gekoeld.

Volgens de webwinkel krijgt de Surface Go 3 verder wederom een aanrakingsgevoelig 10,5"-display met een resolutie van 1920x1280 pixels en een beeldverhouding van 3:2. De schermkant van het apparaat krijgt vermoedelijk een 5-megapixelwebcam, net als zijn voorganger. Ook de 8-megapixelcamera aan de achterkant blijft naar verwachting ongewijzigd.

De goedkoopste Surface Go 3-variant met 4GB geheugen stond bij de Thaise webwinkel te koop voor omgerekend ruim 380 euro. De Pentium- en i3-varianten met 8GB geheugen kostten respectievelijk 520 en 575 euro. Deze prijzen zijn echter nog onbevestigd en waarschijnlijk zullen officiële adviesprijzen voor de Europese markt hiervan afwijken.

Er gaan al langer geruchten rond over de Microsoft Surface Go 3. WinFuture deelde eerder deze maand al enkele specificaties van het apparaat, waarin de techwebsite stelde dat de Go 3 zou beschikken over Intel Amber Lake-chips, een 10,5"-scherm en 4 of 8GB geheugen. Dit lijkt nu bevestigd te zijn. Microsoft houdt op woensdag 22 september om 17.00 uur Nederlandse tijd een livestream, waarin het naar verwachting nieuwe Surface Go-laptops zal introduceren, naast enkele andere Surface-apparaten.

Ter illustratie: de Microsoft Surface Go 2 uit 2020