Microsoft kondigt Surface Laptop Studio met herpositioneerbaar 120Hz-scherm aan

Microsoft introduceert zijn Surface Laptop Studio. Deze notebook beschikt onder andere over 'Dynamic Woven Hinge'-scharnier, waarmee het 14,4"-scherm op verschillende manieren gepositioneerd kan worden, net als de Surface Studio-aio-pc van het bedrijf.

Microsoft meldt tijdens zijn Surface-presentatie dat de Surface Laptop Studio de opvolger is van de Surface Book 3. De nieuwe Studio-variant beschikt over een PixelSense Flow-scherm met resolutie van 2400x1600 pixels, een schermverhouding van 3:2 en een refreshrate tot 120Hz. Dit scherm is bevestigd op een speciaal scharnier, waarmee het scherm in drie verschillende 'modi' geplaatst kan worden, net als de grotere Surface Studio-all-in-one-pc die Microsoft al jaren verkoopt.

De Surface Laptop Studio ondersteunt drie schermmodi, namelijk laptop, podium en studio. In de laptopmodus is het scherm gepositioneerd zoals bij een normale laptop. In de podiummodus kunnen gebruikers het scherm naar voren trekken voor een kijkhoek die meer is geschikt voor gamen of het bekijken van video's. In de studiomodus wordt het scherm plat boven op het toetsenbord geplaatst, zodat gebruikers kunnen tekenen, schetsen of aantekeningen kunnen maken met een Surface Slim Pen 2-stylus.

De verschillende schermmodi van de Surface Laptop Studio. Afbeeldingen via Microsoft

De Surface Laptop Studio wordt geleverd met elfde generatie Intel Tiger Lake-H-processors met tdp van 35W. Microsoft introduceert i5- en i7-modellen. Daarbij gebruiken de i5-varianten de geïntegreerde Intel Xe-gpu, terwijl de i7-varianten worden geleverd met een Nvidia GeForce RTX 3050 Ti-gpu met 4GB videogeheugen. De zakelijke i7-variant kan ook uitgerust worden met een Nvidia RTX A2000-gpu. Gebruikers kunnen verder kiezen uit 16GB of 32GB aan vastgesoldeerd Lpddrx4-geheugen en maximaal 2TB ssd-opslag.

Afbeeldingen via Microsoft

Verder krijgt de laptop twee USB-C-aansluitingen met Thunderbolt 4-ondersteuning, een Surface Connect-poort en een 3,5mm-jack voor audio. De laptop ondersteunt Wi-Fi 6 en Bluetooth 5.1. De geïntegreerde 1080p-webcam biedt Windows Hello-gezichtsherkenning en de trackpad biedt haptische feedback.

De Microsoft Surface Laptop Studio is vanaf begin 2022 leverbaar in Nederland, zo meldt het bedrijf. Een concrete releasedatum is nog niet bekend. Het apparaat krijgt daarnaast een adviesprijs vanaf 1699 euro, maar Microsoft meldt niet welke configuratie Nederlandse kopers voor dat bedrag krijgen.