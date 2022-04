Microsoft Surface Duo 2-smartphone krijgt 90Hz-schermen, 5G en betere camera's

Microsoft heeft zijn nieuwe Surface Duo aangekondigd. Deze smartphone krijgt onder andere meer en betere camera's, 5G-ondersteuning en grotere 90Hz-schermen. De telefoon krijgt een adviesprijs vanaf 1649 euro en komt alleen uit voor de zakelijke markt.

Microsoft meldt tijdens zijn Surface-presentatie dat de Surface Duo 2 wordt voorzien van een Qualcomm Snapdragon 888-soc. Dat is momenteel de hoogst gepositioneerde soc van Qualcomm en biedt ook ondersteuning voor 5G-connectiviteit. De originele Surface had een Snapdragon 855-chip, die bij release van de smartphone al een generatie oud was. Het apparaat wordt verder geleverd met 8GB LPDDR5-geheugen en 128GB, 256GB of 512GB opslag.

Anders dan de originele Surface Duo, beschikt de Surface Duo 2 over een camera-eiland dat aan de achterkant van de telefoon uitsteekt. Daarin verwerkt Microsoft onder andere een primaire 12-megapixelcamera met optische beeldstabilisatie. Die camera wordt bijgestaan door een 16-megapixelsensor met ultragroothoeklens en een telefotocamera met resolutie van 12 megapixel en optische beeldstabilisatie. De voorgaande Surface Duo beschikte over een enkele camera met 11-megapixelresolutie.

Afbeeldingen via Microsoft

De Surface Duo 2 beschikt over twee losse 5,8"-amoledschermen. Die twee displays bieden gezamenlijk een schermdiagonaal van 8,3" wanneer de smartphone is opengevouwen. Microsoft voorziet de schermen beide van een variabele refreshrate tot 90Hz en de schermen moeten helderder zijn dan die van de voorgaande Surface Duo. De individuele schermen hebben een resolutie van 1344x1892 pixels, wat goed is voor een totaal van 2688x1892 pixels.

De schermranden zijn daarnaast licht gebogen, waardoor gebruikers ook notificaties, het accupercentage en de tijd kunnen bekijken wanneer het toestel is dichtgevouwen. Gebruikers kunnen een Surface Pen-stylus magnetisch bevestigen aan de zijkant van de Surface Duo 2 met een pen cover. De aan-uitknop van de telefoon heeft een geïntegreerde vingerafdrukscanner. De 4449mAh-accu wordt via USB-C opgeladen. De Microsoft Surface 23W-oplader wordt los verkocht. Het apparaat heeft afmetingen van 145,2x184,5x5,5mm wanneer deze is opengevouwen en weegt 284 gram.

Microsofts Surface Duo 2-smartphone draait op Android 11 en komt beschikbaar in twee kleuren; zwart en wit. De techgigant brengt de smartphone in Nederland uit op 15 november tegen een adviesprijs vanaf 1649 euro, voor een model met 128GB opslag. De Surface Duo 2 komt alleen beschikbaar voor de zakelijke markt, meldt het bedrijf. In Nederland worden USB-C-oordopjes meegeleverd met de smartphone.

De Microsoft Surface Duo 2. Afbeelding via Microsoft