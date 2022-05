Foto's van Microsoft Surface Duo 2 verschijnen online

Er zijn foto's online verschenen van een nieuw Microsoft Surface Duo-toestel. Net als het eerste model heeft de telefoon twee schermen en een scharnier. Aan de achterkant zitten drie camera's.

Er is een witte en een zwarte variant van het toestel te zien. Verder valt op dat er drie camera's aan de achterkant zitten in een verhoging. Het zou gaan om een telelens en een ultragroothoekcamera, als aanvullingen op de primaire camera.

De foto's verschenen vorige maand op het onbekende YouTube-kanaal Tech Rat en bleven daar grotendeels onopgemerkt. Windows Central claimt nu te kunnen bevestigen dat de foto's inderdaad een nieuwe Surface Duo tonen. Het zou gaan om een prototype dat bijna af is.

De schermen van de vermeende Surface Duo 2 zijn niet te zien, maar er is weer een scharnier aanwezig wat duidelijk maakt dat het nieuwe model net als de eerste versie uit twee schermen bestaat. De vingerafdrukscanner lijkt verplaatst te zijn naar de aan-uitknop en de USB-C-poort is verplaatst naar de rechterhelft.

Volgens Windows Central wil Microsoft de Surface Duo 2 in september of oktober uitbrengen en krijgt het toestel een Snapdragon 888-soc. Volgens eerdere geruchten krijgt het nieuwe model ook grotere schermen.

De eerste Surface Duo kwam vorig jaar in september uit in de Verenigde Staten en in april in Nederland voor 1565 euro. Het Android-toestel had met zijn Snapdragon 855-soc bij de release al verouderde hardware. Het toestel had bij de release ook veel bugs en was volgens reviewers nog niet klaar voor een release. Microsoft heeft zelf nog niets over een opvolger bekendgemaakt.