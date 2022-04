FCC-keuring bevestigt Wi-Fi 6, NFC en ultrawideband op Microsoft Surface Duo 2

Een FCC-keuring heeft bevestigd dat de komende Microsoft Surface Duo 2-smartphone beschikt over Wi-Fi 6-ondersteuning, NFC voor mobiele betalingen en ultrawideband, vermoedelijk voor het koppelen van accessoires aan het apparaat.

De FCC-keuring gaat over draadloze verbindingsmogelijkheden en dus gaan de documenten alleen daarover. Er is ook een mogelijkheid tot draadloos laden die de FCC heeft getest, maar volgens Windows Central is de kans klein dat het gaat om de gebruikelijke Qi-standaard zoals die in veel andere telefoons zit.

De keuring laat zien dat de Surface Duo 2 is getest op onder meer Wi-Fi 6. Ook ondersteunt het NFC, vermoedelijk voor draadloze betalingen. De telefoon heeft ook ultrawideband, een techniek die Apple sinds de iPhone 11 in zijn apparaten stopt en die Samsung ook in diverse high-end modellen heeft zitten. De keuring laat zien dat de telefoon ondersteuning heeft voor 5G op de lage frequenties zoals die in de Benelux in gebruik zijn en op de hoge mmWave-frequenties.

Er gaan al langer geruchten over het toestel. Microsoft houdt woensdag een Surface-evenement. Het ligt voor de hand dat het Amerikaanse bedrijf daar zijn nieuwe telefoon zal laten zien. De eerste Surface Duo verscheen een jaar geleden in de VS, al kwam de telefoon pas dit jaar uit in Nederland.