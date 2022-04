Microsoft maakt tool om Windows 11-compatibiliteit te checken weer beschikbaar

Microsoft heeft zijn PC Health Check weer beschikbaar gemaakt voor alle gebruikers. Snel na de release werd die tool teruggetrokken en daarna was die enkel beschikbaar voor Windows Insiders. De tool controleert of pc's in aanmerking komen voor Windows 11.

De PC Health Check-app staat op de Windows 11-website van Microsoft. Enkele dagen geleden stond daar nog dat de tool 'binnenkort' beschikbaar zou zijn. Gebruikers kunnen met de tool controleren of hun systeem in aanmerking komt voor de gratis upgrade naar Windows 11. Daarvoor is onder andere de aanwezigheid van TPM 2.0 verplicht.

Microsoft bracht de PC Health Check-tool eind juni al uit, maar enkele dagen later werd die weer offline gehaald, omdat de app bij veel gebruikers onterecht aangaf dat hun systeem niet in aanmerking kwam voor een upgrade. Microsoft beloofde de tool te verbeteren en testte die vervolgens bij Insiders.

In de afgelopen maanden zijn er door ontwikkelaars diverse onofficiële tools uitgebracht die vergelijkbare controles uitvoeren en soms ook meer details geven. Zo maakte Nederlander Erik Loman een tool die ook duidelijk maakt of de Windows 11-features AutoHDR en DirectStorage zullen werken op systemen.

Gebruikers kunnen Windows 11 gebruiken op systemen die niet aan de minimale eisen voldoen door een ISO-bestand te downloaden en dat handmatig te installeren, maar volgens Microsoft krijgen zij mogelijk geen updates.

Microsoft brengt Windows 11 op 5 oktober uit. De release zal gefaseerd plaatsvinden; Microsoft verwacht dat halverwege 2022 alle in aanmerking komende pc's de upgrade hebben ontvangen. Gebruikers kunnen de update zelf forceren zodra die beschikbaar is. Tweakers schreef eerder een artikel over het klaarmaken van pc's voor de Windows 11-upgrade.